Τον Αμπντουλί Μανέ υποδέχθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Ολυμπιακός. Ο 20χρονος Γκαμπονέζος μεσοεπιθετικός της Μίαλμπι θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την ομάδα του Πειραιά, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, αλλά θα επιστρέψει στη Μίαλμπι μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος της Σουηδίας. Η ενσωμάτωσή του στους «ερυθρόλευκους» αναμένεται για τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Στις πρώτες δηλώσεις του επί ελληνικού εδάφους ο Μανέ τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και είμαι ενθουσιασμένος».

Για τη συμμετοχή στο Champions League είπε: «Η συμμετοχή στο Champions League είναι ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα. Πραγματικά, το ονειρεύομαι από παιδί. Θα είναι ένα μεγάλο βήμα για εμένα».

