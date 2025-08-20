Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν ηττηθεί ποτέ ως γηπεδούχοι από καταβολής Α΄ Εθνικής και περιμένουν τον Αστέρα Aktor με στόχο τη νίκη για να διευρύνουν το σερί.

Για την 67η πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα από καταβολής Α΄ Εθνικής ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός που το βράδυ του Σαββάτου θα υποδεχθεί στο, άδειο λόγω τιμωρίας, «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

τον Αστέρα Aktor. Οι Πειραιώτες θα ξεκινήσουν το πρωτάθλημα εντός έδρας για 11 η φορά τα τελευταία 12 χρόνια, με μοναδική εξαίρεση στον… κανόνα η περσινή πρεμιέρα στο Βόλο. Είναι

αξιοσημείωτο δε, πως τελευταία φορά που ηττήθηκαν στο πρώτο ματς της σεζόν ήταν το 2010-11 με 2-1 από τον Ηρακλή στην Θεσσαλονίκη. Έκτοτε μετρούν μία ισοπαλία και 13 νίκες στο πρώτο

ματς της σεζόν. Μάλιστα στις τρεις τελευταίες πρεμιέρες τους στο πρωτάθλημα, οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με το ίδιο σκορ (2-0) των αντιπάλων τους. Την ομάδα της Τρίπολης θα την

αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός για τέταρτη φορά σε πρεμιέρα με τους Πειραιώτες να μετρούν το απόλυτο έως τώρα με τρεις νίκες και τέρματα 7-1.

Ο Ολυμπιακός “τρέχει” ακόμα κάποια εντυπωσιακά σερί καθώς δεν έχει ηττηθεί ποτέ σε πρεμιέρα ως γηπεδούχος στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. 26 φορές έπαιξε το πρώτο ματς στην έδρα του με απολογισμό 23 νίκες και 3 ισοπαλίες (δύο κόντρα στον Παναθηναϊκό και μία απέναντι στον Ατρόμητο).

Συνολικά σε 66 πρεμιέρες οι “ερυθρόλευκοι” έχουν απολογισμό 54 νίκες, 6 ισοπαλίες και 6 ήττες με τέρματα 145-36. Μόνο η Λάρισα έχει κερδίσει δύο φορές τον Ολυμπιακό σε πρεμιέρα, ενώ οι υπόλοιπες ήττες είναι από Πανσερραικό, Ηρακλή, Αιγάλεω και Παγκορινθιακό. Τέλος, η μεγαλύτερη εντός έδρας νίκη του Ολυμπιακού σε πρεμιέρα σημειώθηκε το 2000, απέναντι στον Εθνικό Αστέρα με 6-0.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ:

Α’ ΕΘΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

1959-60 Παγκορινθιακός – Ολυμπιακός 1-0

1960-61 Ολυμπιακός – Ατρόμητος Πειρ. 3-1

1961-62 Ολυμπιακός – Πανελευσινιακός 4-0

1962-63 Ολυμπιακός – Παναιγιάλειος 1-0

1963-64 Ολυμπιακός – Δόξα Δρ. 3-0

1964-65 Ολυμπιακός – Πανιώνιος 4-0

1965-66 Ολυμπιακός – Εθνικός 5-0

1966-67 Ολυμπιακός – Ηρακλής 1-0

1967-68 Ολυμπιακός – Πιερικός 2-0

1968-69 ΑΕ Λεμεσού – Ολυμπιακός 0-2

1969-70 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-2

1970-71 Αιγάλεω – Ολυμπιακός 1-0

1971-72 Ολυμπιακός – Βέροια 2-1

1972-73 Ολυμπιακός – Τρίκαλα 5-0

1973-74 Ολ. Βόλου – Ολυμπιακός 0-2

1974-75 Ολυμπιακός – Αρης 1-0

1975-76 Ολυμπιακός – Πανιώνιος 3-0

1976-77 Ολυμπιακός – Αρης 4-3

1977-78 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-0

1978-79 Ολυμπιακός – Λάρισα 4-3

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

1979-80 Ολυμπιακός – ΟΦΗ 2-0

1980-81 Πανσερραϊκός – Oλυμπιακός 1-3

1981-82 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-1

1982-83 OΦH – Oλυμπιακός 0-0

1983-84 Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 2-1

1984-85 Hρακλής – Oλυμπιακός 0-1

1985-86 Λάρισα – Oλυμπιακός 2-1

1986-87 Ολυμπιακός – Απόλλων Σμ. 3-1

1987-88 Λάρισα – Ολυμπιακός 3-1

1988-89 Ολυμπιακός – Απόλλων Σμ. 2-0

1989-90 Πανσερραϊκός – Oλυμπιακός 1-

1990-91 Αθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-1

1991-92 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-2

1992-93 Ολυμπιακός – Ηρακλής 1-0

1993-94 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-0

1994-95 Δόξα Δράμας – Ολυμπιακός 0-1

1995-96 Αθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-1

1996-97 Καστοριά – Ολυμπιακός 0-5

1997-98 Ολυμπιακός – Εθνικός Π. 3-1

1998-99 Απόλλων Σμ. – Ολυμπιακός 2-5

1999-00 Προοδευτική – Ολυμπιακός 0-3

2000-01 Ολυμπιακός – Εθν. Αστέρας 6-0

2001-02 Ολυμπιακός – Ηρακλής 3-0

2002-03 Ολυμπιακός – Καλλιθέα 1-0

2003-04 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 0-2

2004-05 Ολυμπιακός – Καλλιθέα 2-1

2005-06 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2

2006-07 Ολυμπιακός – Ξάνθη 2-1

2007-08 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-0

2008-09 Ολυμπιακός – Αστέρας Τρ. 3-1

2009-10 Λάρισα – Ολυμπιακός 0-2

2010-11 Ηρακλής – Ολυμπιακός 2-1

2011-12 Ολυμπιακός – Ξάνθη 2-1

2012-13 Βέροια – Ολυμπιακός 1-2

2013-14 Καλλονή – Ολυμπιακός 0-1

2014-15 Ολυμπιακός – Νίκη Β. 3-1

2015-16 Ολυμπιακός – Πανιώνιος 3-0

2016-17 Ολυμπιακός – Βέροια 6-1

2017-18 Ολυμπιακός – Λάρισα 4-1

2018-19 Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 1-0

2019-20 Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 1-0

2020-21 Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 3-0

2021-22 Ολυμπιακός – Ατρόμητος 0-0

2022-23 Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

2023-24 Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 2-0

2024-25 Βόλος – Ολυμπιακός 0-2