Ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζει την Ίντερ, στο Μπάρι, σε φιλική αναμέτρηση με… άρωμα Champions League! Αυτό, είναι το τελευταίο «τεστ» των δυο ομάδων, πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι», δίνουν συνολικά το όγδοο φιλικό τους στην εφετινή προετοιμασία. Το πρόσημο, θετικό. Μια ήττα, μια ισοπαλία και πέντε νίκες ο απολογισμός της ελληνικής ομάδας.

Μετά από 45 λεπτά παιχνιδιού στο «Στάδιο Σαν Νίκολα», η Ίντερ βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 1-0. Το μοναδικό γκολ της της αναμέτρησης, σημείωσε ο Φεντερίκο Ντι Μάρκο στο 16′.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός μπήκε «δυνατά» στον αγώνα. Μετά από 7 λεπτα αγώνα, ο Στρεφέτσα, εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά. Ο Καλογερόπουλος, έπιασε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια του Σόμερ.

Λίγο αργότερα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, βγήκε στην κόντρα. Ο Σιπιόνι, βρήκε τον Στρεφέτσα στα δεξιά αλλά το σουτ του τελευταίου κατέληξε άουτ (15′).

Ωστόσο, ένα λεπτό αργότερα η Ίντερ σκόραρε. Ο Τουράμ, πάσαρε στον Λαουτάρο Μαρτίνεζ. Αυτός, δεν τελείωσε τη φάση, αλλά έδωσε ασίστ στον Ντι Μάρκο. Ο Ιταλός, προ κενής εστίας, δεν είπε «όχι» και «έγραψε» το 1-0 (16′).

Στο 34′, ο Λαουτάρο πλάσαρε αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Μπρούνο, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Γκαρθία, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Καμπελά, Γιαζιτσί.

Ίντερ (Τσίβου): Ζόμερ, Παβάρ, Ατσέρμπι, Μπαστόνι, Ντάμφρις, Σούσιτς, Μπαρέλα, Μιχιταριάν, Ντι Μάρκο (28′ Λουίζ Ενρίκε), Τουράμ, Λαουτάρο Μαρτίνες.

