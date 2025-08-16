Ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζει την Ίντερ, στο Μπάρι, σε φιλική αναμέτρηση με… άρωμα Champions League! Αυτό, είναι το τελευταίο «τεστ» των δυο ομάδων, πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

🔵⚫️ @Inter 🤝🏻 @olympiacosfc 🔴⚪️ Inter President and CEO, Mr. Giuseppe Marotta, exchanged gifts with Olympiacos FC Sports Director, Mr. Darko Kovacevic. pic.twitter.com/A9GT794Kxd — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 16, 2025

Οι «ερυθρόλευκοι», δίνουν συνολικά το όγδοο φιλικό τους στην εφετινή προετοιμασία. Το πρόσημο, θετικό. Μια ήττα, μια ισοπαλία και πέντε νίκες ο απολογισμός της ελληνικής ομάδας.

Μετά από 45 λεπτά παιχνιδιού στο «Στάδιο Σαν Νίκολα», η Ίντερ βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 1-0. Το μοναδικό γκολ της της αναμέτρησης, σημείωσε ο Φεντερίκο Ντι Μάρκο στο 16′.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός μπήκε «δυνατά» στον αγώνα. Μετά από 7 λεπτα αγώνα, ο Στρεφέτσα, εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά. Ο Καλογερόπουλος, έπιασε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια του Σόμερ.

Λίγο αργότερα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, βγήκε στην κόντρα. Ο Σιπιόνι, βρήκε τον Στρεφέτσα στα δεξιά αλλά το σουτ του τελευταίου κατέληξε άουτ (15′).

Ωστόσο, ένα λεπτό αργότερα η Ίντερ σκόραρε. Ο Τουράμ, πάσαρε στον Λαουτάρο Μαρτίνεζ. Αυτός, δεν τελείωσε τη φάση, αλλά έδωσε ασίστ στον Ντι Μάρκο. Ο Ιταλός, προ κενής εστίας, δεν είπε «όχι» και «έγραψε» το 1-0 (16′).

Στο 34′, ο Λαουτάρο πλάσαρε αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Μπρούνο, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Γκαρθία, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Καμπελά, Γιαζιτσί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ίντερ! / Our line-up for today’s match against FC Internazionale Milano! 🔴⚪️#Olympiacos #INTOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/K4ygnyjv9Q — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 16, 2025

Ίντερ (Τσίβου): Ζόμερ, Παβάρ, Ατσέρμπι, Μπαστόνι, Ντάμφρις, Σούσιτς, Μπαρέλα, Μιχιταριάν, Ντι Μάρκο (28′ Λουίζ Ενρίκε), Τουράμ, Λαουτάρο Μαρτίνες.