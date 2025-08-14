Ολυμπιακός και Νάπολι, «κοντράρονται» στην Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση.
🔵⚪️ @sscnapoli 🤝🏻 @olympiacosfc 🔴⚪️ pic.twitter.com/i3ZEDZPKWO
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 14, 2025
Μετά από επτά αγώνες, με τη δεύτερη και τρίτη εμφάνιση, ήρθε η ώρα της πρώτης!
Η ερυθρόλευκη ριγωτή, έκανε την «παρθενική» της παρουσία!
Άλλωστε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, το είχε προαναγγείλει από νωρίς.
🔴⚪😍 Ντεμπούτο σήμερα για την ερυθρόλευκη φανέλα της σεζόν 2025/26! pic.twitter.com/URGN43NNU1
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 14, 2025