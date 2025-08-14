Παρά την πρώτη τους ήττα στα φιλικά, οι Πειραιώτες κοίταξαν στα μάτια την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι και έδειξαν πως βρίσκονται σε καλό δρόμο ενόψει της συμμετοχής τους στη League Phase του Champions League.

Εννέα μέρες πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων ο Ολυμπιακός έδωσε το πιο δυνατό φιλικό του παιχνίδι έως τώρα, σε ένα ματς που έμοιαζε με τεστ δυνατοτήτων για το κορυφαίο επίπεδο στο οποίο θα συμμετάσχει σε λίγες εβδομάδες η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αυτό του Champions League. Απέναντι του ήταν η πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι η οποία έδινε την δική της πρόβα τζενεράλε ενόψει της έναρξης της Serie A, παίζοντας ουσιαστικά εντός έδρας. Και μπορεί οι ερυθρόλευκοι να γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στα φιλικά του καλοκαιριού, ωστόσο με την εμφάνιση τους επιβεβαίωσαν πως είναι έτοιμοι για αυτό το επίπεδο.

Σε ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις και πολλά δυνατά μαρκαρίσματα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, την διαφορά την έκανε η αποτελεσματικότητα, με τους «παρτενοπέι» να είναι πιο εύστοχοι και να επικρατούν με 2-1. Ο Ολυμπιακός δεν άλλαξε την φιλοσοφία, παρέμεινε πιστός στην ιδέα του προπονητή του και έκανε στον αγωνιστικό χώρο πολλά από αυτά που τον χαρακτηρίζουν ως ομάδα στις μέρες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πίεσε σε όλο το ματς μέχρι τον αντίπαλο τερματοφύλακα και πάλεψε για κάθε μπάλα. Αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει είναι να παίξει άμεσα, είτε λόγω επιλογών, είτε λόγω αντιπάλου, μιας και απέναντι του είχε μια ομάδα με εξαιρετική αμυντική λειτουργία. Την καλύτερη, μακράν της δεύτερης, άμυνα στο ιταλικό πρωτάθλημα την περσινή σεζόν. Παρόλαυτα, ο Ολυμπιακός σκόραρε, με τον Τσικίνιο να βρίσκει ξανά δίχτυα με σουτ εκτός περιοχής, ενώ απείλησε την Νάπολι και σε 2-3 ακόμα περιπτώσεις.

Στο τέλος της ημέρας, ένας αντίπαλος τέτοιου επιπέδου, πάντα μπορεί να προσφέρει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα στον προπονητή. Τώρα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μπροστά του την φιναλίστ του Champions League, Ίντερ, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός το Σάββατο στο Μπάρι, στο τελευταίο φιλικό πριν την έναρξη της σεζόν.