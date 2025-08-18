Το μεσημέρι της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα πρωταθλήματος του Ολυμπιακού με το Βόλο, εκτός έδρας.

Ο Ολυμπιακός αιτήθηκε και πήρε με τη σύμφωνη γνώμη του Βόλου, αλλά και της Αστυνομίας, πάνω από 15.000 εισιτήρια, έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους φιλάθλους του και το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει υπάρξει από τον κόσμο της ομάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση.

Παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε ακόμη σε περίοδο αδειών του καλοκαιριού, ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να παρακολουθήσει από κοντά το ματς στο Βόλο, από τη στιγμή κιόλας που η πρεμιέρα με τον Asteras Aktor είναι κεκλεισμένων των θυρών στο Καραϊσκάκη. Τα επόμενα 24ωρα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση, για τη διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με το Βόλο για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.