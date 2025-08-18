Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο της Ρίο Άβε. Στο «Εστάντιο ντο Ρίο Άβε» οι παίκτες του Έλληνα τεχνικού, αναδείχθηκαν ισόπαλοι με τη Νασιονάλ Μαδέιρα και με σκορ 1-1, στο πρώτο τους παιχνίδι για το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Η Ρίο Άβε άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό με τον Κλέιτον, ενώ η Νασιονάλ Μαδέιρα απάντησε στο 83ο με τον Ραμίρεζ. Ο Συλαϊδόπουλος χρησιμοποίησε στη βασική ενδεκάδα τους Ντόη, Βρουσάι, Αθανασίου και Μπακούλα, ενώ οι Παπακανέλλος και ο νεοαποκτηθέντας Λιάβας πέρασαν ως αλλαγή.

Ο πορτογαλικός σύλλογος μετατρέπεται σε «ελληνική αποικία», αφού έξι παίκτες κατάγονται από τη χώρα μας και φυσικά υπάρχει και ο προπονητής. Την ίδια ώρα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, υπάρχουν ομάδες που έχουν έναν, μπορεί και δύο Έλληνες στην βασική ενδεκάδα.

Θυμίζουμε το περσινό παράδειγμα του Άρη, όπου σε όλη τη σεζόν χρησιμοποίησε δύο μόνο Έλληνες, τον Γιάννη Φετφατζίδη για 687′ και τον Κωνσταντίνο Χαρούπα για 11‘. Έτσι, μία πορτογαλική ομάδα, χρησιμοποιεί περισσότερους Έλληνες από έναν σύλλογο της χώρας μας.

Για τον λόγο αυτό, η Ρίο Άβε, λογίζεται ως… ελληνική αποικία!