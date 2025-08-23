Ο Ολυμπιακός, επιβλήθηκε του Αστέρας AKTOR με σκορ 2-0, με τον Γιαζίτσι να λύνει τον «γόρδιο» δεσμό και τον Ελ Κααμπί να βάζει το «κερασάκι» στην τούρτα.

Αγχωτική πρεμιέρα για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που πήρε το τρίποντο με έναν… απρόσμενο πρωταγωνιστή. Ο Τούρκος, με μία «βολίδα» στο 90+3’, έκανε το 1-0, δίνοντας στον Ολυμπιακό αυτό που έψαχνε για πάνω από μιάμιση ώρα παιχνιδιού.

Λίγο μετά και στο 90+8’, ο Μαροκινός φορ, τελείωσε την αναμέτρηση. Με δυνατό πλασέ, μετά από ασίστ του Νασιμέντο, έγραψε το τελικό 2-0.

Ο αγώνας

Οι δυο ομάδες, ξεκίνησαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Ωστόσο, στο ξεκίνημα, παρά τις προϋποθέσεις, δεν δημιουργήθηκε κάποια σοβαρή απειλή μπροστά από τις δυο εστίες.

Η πρώτη καλή στιγμή, άνηκε στον Ολυμπιακό. Ο Πνευμονίδης, έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ (22’).

Στο 28’, ο Ροντινέι από τα δεξιά, έκανε την ατομική ενέργεια, όμως, το σουτ που δοκίμασε εκτός περιοχής, έφυγε αρκετά ψηλά.

Μέσα σε ένα λεπτό, οι «ερυθρόλευκοι» άγγιξαν το γκολ, δις. Αρχικά, η κεφαλιά του Κοστίνια πέρασε άουτ. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ροντινέι δεν κατάφερε να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα, μετά από εξαιρετική μπαλιά του Τσικίνιο. Το μηδέν, διατηρήθηκε ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος, ξεκίνησε με την μπάλα… πάνω κάτω. Ο Νίκος Καλτσάς, ήταν αυτός που δημιούργησε την πρώτη επικίνδυνη φάση των Αρκάδων. Στην αντεπίθεση, σούταρε εκτός περιοχής, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει εύκολα. Στο 51’ ο Ελ Κααμπί σκόραρε. Ωστόσο, με τη βοήθεια του ημι-αυτόματου οφσάιντ, το τέρμα ακυρώθηκε.

Ο Εμμανουηλίδης, ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης του Αστέρα. Με φοβερό «σλάλομ» πέρασε την άμυνα των Πειραιωτών, όμως η τελική του προσπάθεια, βρήκε σε ετοιμότητα τον Κωνσταντή Τζολάκη. Η μεγαλύτερη στιγμή του ματς, ήρθε στο 73’. Ο Έσε, έκανε το τακουνάκι και βρήκε τον Τσικίνιο, στο ύψος του πέναλτι. Ο Πορτογάλος, «δοκίμασε» τα πόδια του, όμως η

μπάλα κατέληξε στο αριστερό δοκάρι του Τσιντώτα. Στο 84’, ο Μουζακίτης πλάσαρε, αλλά η προσπάθειά του δεν «ευδοκίμησε».

Στις καθυστερήσεις, ο Ολυμπιακός βρήκε τις λύσεις. Αρχικά, ο Γιαζίτσι με μια… φωτοβολίδα, νίκησε τον Τσιντώτα για το 1-0 (90+3’).

Μόλις τρία λεπτά μετά, ο Ελ Κααμπί «σφράγισε» τη νίκη των γηπεδούχων, με εξαιρετικό τελείωμα (90+8’).

Την επόμενη αγωνιστική, ακολουθούν εκτός έδρας «δοκιμασίες» και για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός, ταξιδεύει στο Βόλο. Εκεί, θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα, το βράδυ του Σββάτου (30/08, 20:00). Το «Πανθεσσαλικό Στάδιο», θα είναι… ερυθρόλευκο! Πάνω από 15.000 φίλοι των Πειραιωτών, θα δώσουν το «παρών» στη Μαγνησία.

Από την άλλη πλευρά, Ο Αστέρας AKTOR, θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΚ, μια μέρα αργότερα (31/08, 20:00). Αυτή θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη επίσκεψη των Πελοποννησίων, στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, κόντρα σε ομάδα του «big-4».

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (81’ Ονιεμαέτσι), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια (62’ Ζέλσον Μαρτίνς), Γκαρθία (62΄Μουζακίτης), Έσε (74’ Νασιμέντο), Τσικίνιο, Πνευμονίδης (81’ Γιαζίτσι), Ροντινέι, Ελ Κααμπί.

Αστέρας AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας:Σίπσιτς, Καστάνο (86’ Τριανταφυλλόπουλος), Άλχο, Σιλά, Γκονζάλες, Γιαμπλόνσκι, Εμμανουηλίδης (67’ Μουνιόθ), Μπαρτόλο (67’ Κετού ), Καλτσάς (84’ Τζοακίνι), Μακέντα (84’ Χαραλαμπόγλου).