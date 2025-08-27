Το πρωί της Τετάρτης (27/08), τελέστηκε ο ετήσιος Αγιασμός του Ολυμπιακού, παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών, χαιρέτησε όλους τους παίκτες και τους προπονητές της ομάδας.

Το στιγμιότυπο αυτό, μοιράστηκαν οι Πρωταθλητές Ελλάδος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» για ακόμα μια χρονιά έχουν θέσει ψηλά τον πήχη τόσο για κατάκτηση όλων των εγχώριων τίτλων, όσο και για μια δυναμική ευρωπαϊκή πορεία.

Σημειώνεται ότι ήδη στη Stoiximan Superleague, οι Πειραιώτες έχουν ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις τους με νίκη στην πρεμιέρα επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Τώρα, τα μάτια όλων, είναι στραμμένα στην κλήρωση της League Phase του Champions League. Το απόγευμα της Πέμπτης (28/08, 19:00), ο Ολυμπιακός θα μάθει τους οκτώ αντιπάλους του στα «αστέρια».

Η δημοσίευση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Παρουσία του Προέδρου του Ολυμπιακού, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, τελέστηκε ο ετήσιος Αγιασμός του Ολυμπιακού, στο Αθλητικό Κέντρο της ομάδας μας», ανέφερε το σχετικό μήνυμα.

View this post on Instagram A post shared by Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, στον πρώτο γύρο της Stoiximan Super League

1η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR 2-0

2η αγωνιστική: Βόλος – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

4η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

6η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

7η αγωνιστική: ΑΕΛ – Ολυμπιακός

8η αγωνιστική: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

9η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Άρης

10η αγωνιστική: Κηφισιά – Ολυμπιακός

11η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Ατρόμητος

12η αγωνιστική: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

13η αγωνιστική: Ολυμπιακός – ΟΦΗ