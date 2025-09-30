Η καθυστέρηση της αδειοδότησης του νέου γηπέδου της Μπαρτσελόνα, έχει οδηγήσει τους νταμπλούχους Ισπανίας να αγωνίζονται στο «Μονζουίκ», για τις αναμετρήσεις τους στο Champions League. Ο λόγος είναι οι αυστηροί κανονισμοί της UEFA, οι οποίοι δεν επιτρέπουν σε μία ομάδα να αγωνιστεί σε δύο διαφορετικά γήπεδο σε μία σεζόν.

Ωστόσο, οι «μπλαουγκράνα» θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το «Καμπ Νου» για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με το επίσημο σάιτ της UEFA. Ο πρόεδρος, Αλεξάντερ Τσέφεριν θα βρεθεί την Τετάρτη (01/10) στο «Μονζουίκ», για την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Παρί Σεν Ζερμέν. Μετά το τέλος του αγώνα, αναμένεται να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, για την περίπτωση του «Καμπ Νου».

Το νέο γήπεδο των «μπλαουγκράνα» είναι έτοιμο εδώ και αρκετό καιρό, αλλά η καθυστέρηση της αδειοδότησης, πήγε αρκετά πίσω το εν λόγω πρότζεκτ. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ, δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της La Liga, στο βοηθητικό «Γιόχαν Κρόιφ». Για τον αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού, αναμένεται να υπάρχουν περίπου 27.000 φίλαθλοι, καθώς θα γίνεται σταδιακή αύξηση ανά περίπου ένα μήνα στη χωρητικότητα του «Καμπ Νου».