Για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στο «Έτιχαντ» (Τετάρτη 01/10, 22:00), στην 13η συνάντηση των δύο ομάδων. Το στάδιο του Λονδίνου φέρνει στη μνήμη των φίλων του Ολυμπιακού, μερικές πανέμορφες αναμνήσεις με πολλές συγκινήσεις και δάκρυα χαράς, αφού οι «Πειραιώτες» έχουν ζήσει εκεί… μαγικές νύχτες!

Η απόλυτη ισορροπία και η ισοπαλία που αγνοείται

Συνολικά 12 αγώνες έχουν πραγματοποιηθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες. Από αυτές, οι έξι έλαβαν χώρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ ισάριθμες πραγματοποιήθηκαν στο «Έτιχαντ». Ο Ολυμπιακός μετράει έξι νίκες, τρεις εντός έδρας και άλλες τόσες στο Λονδίνο, ενώ οι ίδιοι αριθμοί ισχύουν και για την Άρσεναλ.

Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, συναντάται τη σεζόν 2009-10, ενώ η πιο πρόσφατη την αγωνιστική περίοδο 2020-21. Ενδιάμεσα υπάρχουν οι αγώνες των σεζόν 2011-12, 2012-13, 2015-16 και 2019-20. Η μεγαλύτερη νίκη των «ερυθρόλευκων» έλαβε χώρα πριν από 14 χρόνια, όταν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε, επικρατούσε με σκορ 3-1 της Άρσεναλ του Αρσέν Βενγκέρ. Από την άλλη, η μεγαλύτερη νίκη των «κανονιέρηδων» συνέβει ένα χρόνο αργότερα, με τους παίκτες του Γάλλου τεχνικού να επικρατούν με το ίδιο σκορ, της ομάδας του Λεονάρντο Ζαρντίμ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις σεζόν αυτές, ο Ολυμπιακός ξεκινούσε με ήττα στο πρώτο παιχνίδι εναντίον του αγγλικού συλλόγου, ενώ επικρατούσε στη δεύτερη αναμέτρηση. Εξαίρεση αποτελεί η χρονιά του 2015-16, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-2 στον πρώτο αγώνα, ενώ ηττήθηκε στον δεύτερο. Διαφορά συναντάει κανείς μόνο στα τέρματα των δύο ομάδων. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πετύχει 15 γκολ εναντίον των «κανονιέρηδων», μόλις τέσσερα λιγότερα από την Άρσεναλ.

Ένα «τρελό» παιχνίδι που… βάφτηκε ερυθρόλευκο

Όπως προαναφέραμε, τη σεζόν 2015-16 ο Ολυμπιακός επικράτησε της Άρσεναλ, με 3-2 στο «Έτιχαντ». Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν σε έναν δύσκολο όμιλο, του Champions League, με τις Μπάγερν Μονάχου, Άρσεναλ και Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Γνώρισαν την ήττα με σκορ 3-0 στην πρεμιέρα από τον γερμανικό σύλλογο και ταξίδεψαν στο Λονδίνο για να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ενώ και οι «κανονιέρηδες» έψαχναν τους πρώτους τους βαθμούς, αφού ηττήθηκαν με 2-1 από την ομάδα της Κροατίας.

Προπονητής του Ολυμπιακού ήταν ο Μάρκο Σίλβα, ο οποίος είδε τους παίκτες του να ανοίγουν το σκορ στο 33ο λεπτό, με σουτ έξω από την περιοχή του Φελίπε Πάρντο. Δύο λεπτά αργότερα ήρθε η απάντηση της Άρσεναλ, με τον Θίο Γουόλκοτ να νικάει τον Ρομπέρτο και να ισοφαρίζει, μετά από ασίστ του Αλέξις Σάντσες. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ξανά προβάδισμα στο 40ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κώστα Φορτούνη, ο Οσπίνα θα αφήσει την μπάλα να «σκάσει» μέσα στο τέρμα του και ο διαιτητής θα δείξει τη σέντρα (2-1). Ωστόσο, η ομάδα του Βενγκέρ έφτασε σε δεύτερη ισοφάριση (2-2) στο 65ο λεπτό, με τον Σάντσες να σκοράρει και τον Γουόλκοτ να δημιουργεί.

Οι «Πειραιώτες» πήγαν στη σέντρα, και με την ολοκλήρωση ενός λεπτού από το γκολ της Άρσεναλ, βρήκαν για τρίτη φορά τον «δρόμο» προς τα δίχτυα. Ο Εστεμπάν Καμπιάσο θα δώσει την μπάλα στον Πάρντο και εκείνος θα δοκιμάσει μια πάσα παράλληλη με το τέρμα του Οσπίνα. Εκεί βρέθηκε ο «ήρωας» της στιγμής, Άλφρεντ Φινμπόγκασον, ο οποίος σκόραρε και διαμόρφωσε το τελικό 3-2. Ο Ισλανδός απέδειξε πως το ποδόσφαιρο είναι στιγμές, μιας και η θητεία του στον Ολυμπιακό δεν ήταν και η πιο εντυπωσιακή, με τον ίδιο όμως να βοηθάει την ομάδα του όταν εκείνη τον χρειαζόταν, όπως συνέβει και στο «Έτιχαντ».

Πέρασε η μπάλα… 2-1

Τη σεζόν 2019-20, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί για άλλη μία φορά αντιμέτωπος με την Άρσεναλ, αυτή τη φορά για τα play-offs του Europa League. Στην πρώτη αναμέτρηση που έλαβε χώρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς κράτησαν τους «κανονιέρηδες» στο «μηδέν» για 80′. Όμως, στο 81ο λεπτό, ο Λακαζέτ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Ζοσέ Σα και θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν στο «Έτιχαντ» με μοναδικό τους στόχο τη νίκη, με ένα γκολ διαφορά, που θα τους έδινε την πρόκριση. Στο 39ο λεπτό ο σκόρερ του πρώτου αγώνα θα βρει ξανά δίχτυα, αλλά το γκολ θα ακυρωθεί ως οφσάιντ. Στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Βαλμπουενά θα εκτελέσει το κόρνερ και ο Παπέ Αμπού Σισέ θα στείλει με κεφαλιά τη μπάλα στα δίχτυα του Λένο, δίνοντας προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Οι δύο ομάδες δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, αλλά το 1-0 ήταν το τελικό σκορ, με τον αγώνα να οδηγείται στην παράταση.

Το μοτίβο των χαμένων ευκαιριών συνεχίστηκε, μέχρι το 113ο λεπτό όταν ο Ομπαμεγιάνγκ θα πετύχει ένα υπέροχο γκολ και θα ισοφαρίσει σε 1-1, σκορ που έδινε την πρόκριση στην αγγλική ομάδα. Μόλις ένα λεπτό πριν τη λήξη της παράτασης, ο Μασούρας θα σεντράρει, η μπάλα θα περάσει και ο Ελ Αραμπί θα σκοράρει για το 2-1. Έτσι ο Ολυμπιακός θα «ξεράνει» την Άρσεναλ, μέσα στο Λονδίνο και θα προκριθεί στους 16 της διοργάνωσης. Η εικόνα του Μαροκινού επιθετικού να πανηγυρίζει μέσα στο «Έτιχαντ», με τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» που ταξίδεψαν για να υποστηρίξουν την ομάδα τους, έμεινε «χαραγμένη» στις μνήμες των φίλων του Ολυμπιακού.

Πίσω στο σήμερα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αντιμετωπίσει εκείνη του Αρτέτα, με στόχο την πρώτη της νίκη στη League Phase. Μπορεί η Άρσεναλ να είναι μια διαφορετική ομάδα, που πλέον διεκδικεί το πρωτάθλημα στην Αγγλία, αλλά και ο Ολυμπιακός έχει δείξει πως απέναντι σε «μεγάλες» ομάδες, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Άλλωστε, θα αγωνιστεί στο «Έτιχαντ», στο οποίο έχει ζήσει… μαγικές νύχτες!