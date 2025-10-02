Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς», όμως η παρουσία των 3.500 οπαδών που ταξίδεψαν μέχρι το Λονδίνο έκανε τη διαφορά. Παρά το αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκοι» υποστηρικτές χειροκρότησαν θερμά την προσπάθεια της ομάδας και έδειξαν αμέριστη στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Οι Πειραιώτες πάλεψαν μέχρι το τελευταίο λεπτό, με τον Σακά να διαμορφώνει το τελικό 2-0 στο 90+2′, αφήνοντας τον Ολυμπιακό με έναν βαθμό μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase του Champions League. Παρά την ήττα, η δύναμη και η ζεστασιά των οπαδών ήταν εμφανής, με χειροκροτήματα προς τους παίκτες στο φινάλε του ματς.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη των φιλάθλων, αναρτώντας στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media φωτογραφίες παικτών όπως οι Ποντένσε, Ρέτσος, Μουζακίτης, Έσε και Σιπιόνι να χειροκροτούν τους οπαδούς, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο ακόμα και σε μια δύσκολη βραδιά.

Μαζί με τις εικόνες, η διοίκηση έγραψε: «Σας ευχαριστούμε για την απίστευτη στήριξή σας! Συνεχίζουμε όλοι μαζί!»