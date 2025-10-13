Η Stoiximan Super League απένειμε στον Τσικίνιο το βραβείο Stoiximan Player of the Month του Σεπτεμβρίου για τις εμφανίσεις του με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Αποκορύφωμα φυσικά τα δύο γκολ που σημείωσε κόντρα στον Λεβαδειακό την 5η αγωνιστική, με τα οποία χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Πορτογάλος με το 57,66% των ψήφων που συγκέντρωσε το, άφησε πίσω του τον Ανδρέα Τεττέη της Κηφισιάς (16,32%) και τον Γιάνι Ατανάσοφ της ΑΕΛ (9,42%).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Stoiximan Super League:

“Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Player of the Month του Σεπτεμβρίου: