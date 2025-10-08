Την πρόθεσή του να επιβραβεύσει δύο από τους πιο σταθερούς παίκτες του τη φετινή σεζόν δείχνει ο Ολυμπιακός, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέα συμβόλαια για τους Τσικίνιο και Κοστίνια.

Οι δύο Πορτογάλοι έχουν κομβικό ρόλο στο σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κάτι που αναγνωρίζεται από τη διοίκηση των «ερυθρολεύκων». Οι νέες συμφωνίες θα περιλαμβάνουν σημαντική αύξηση αποδοχών, ενώ στόχος είναι να διατηρηθεί η ισορροπία και η σταθερότητα στον κορμό της ομάδας.

Ο Τσικίνιο, που αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2024, έχει εξελιχθεί σε βασικό γρανάζι της «ερυθρόλευκης μηχανής». Το τρέχον συμβόλαιό του λήγει το 2027, ωστόσο στον Πειραιά επιθυμούν και την επέκταση διάρκειας αλλά και την ενίσχυση των απολαβών του.

Οι συζητήσεις με την πλευρά του παίκτη έχουν ήδη ξεκινήσει και όλα δείχνουν πως υπάρχει κοινή διάθεση για συνέχεια της συνεργασίας.

Όσο για τον Κοστίνια, του οποίου το συμβόλαιο του εκπνέει το 2028, θεωρείται εκ των κορυφαίων φετινών μεταγραφών. Παρότι είναι ένας από τους χαμηλότερα αμειβόμενους στο ρόστερ, οι εμφανίσεις του έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του, προσελκύοντας μάλιστα ενδιαφέρον και από συλλόγους του εξωτερικού. Ο Ολυμπιακός θέλει να τον «δέσει» στο λιμάνι, αποτρέποντας κάθε πιθανό σενάριο αποχώρησης.

Με αυτή την κίνηση, οι «ερυθρόλευκοι» στέλνουν το μήνυμα πως στηρίζουν τον κορμό που έχει δημιουργήσει ο Μεντιλίμπαρ, ανταμείβοντας όσους έχουν ξεχωρίσει με την προσφορά τους.