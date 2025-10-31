Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ απόψε (21:15) στο ΣΕΦ για την 8η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σέντερ τραυματίστηκε στην προπόνηση των «ερυθρόλευκων» και υπέστη αιμάτωμα του αμφιβληστροειδούς, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για 3 με 4 ημέρες.

Αυτό σημαίνει πως ο Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί ούτε στο αποψινό παιχνίδι της Euroleague, αλλά ούτε και στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή την Κυριακή (2/11, 13:00) για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο διεθνής σέντερ δεν είχε αγωνιστεί ούτε στην πρόσφατη εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μονακό (29/10), καθώς δεν βρισκόταν στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη αποτελείται από τους: Ουόκαπ, Λι, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Χολ, Μιλουτίνοφ και Νιλικίνα.