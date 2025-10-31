Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και να ανακτήσουν το ηθικό τους, υποδεχόμενοι τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σήμερα Παρασκευή (31/10, 21:15). Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καλείται να αντιμετωπίσει την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, που έχει δείξει αξιόλογη πορεία μέχρι τώρα και είναι πρώτη στη βαθμολογία της Ευρωλίγκας.

Για να κλείσουν καλά την «διαβολοεβδομάδα», οι παίκτες του Ολυμπιακού μπήκαν στο κλίμα του Halloween με μία χιουμοριστική προαναγγελία του αγώνα, όπου πρωταγωνιστές είναι οι Τάισον Γουόρντ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, οι οποίοι μετατράπηκαν σε βαμπίρ, δίνοντας μία πιο… τρομακτική αίσθηση στην αναμέτρηση λόγω της ημέρας.