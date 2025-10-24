Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα της Μπάγερν Μονάχου στη Γερμανία με σκορ 96-71 για την 6η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Πειραιώτες βρίσκονται πλέον στο 4-2. Ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν οι πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού με 18 και 19 πόντους αντίστοιχα, ενώ για την Μπάγερν ο Αντρέας Ομπστ είχε 15 πόντους.

O αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Ο Αντρέας Ομπστ μπήκε δυνατά στον αγώνα για την Μπάγερν σημειώνοντας του πρώτους 7 πόντους των Βαυαρών. Αντίπαλός του ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος συνέχισε το φοβερό σερί καταπληκτικών πρώτων περιόδων του στην EuroLeague, έχοντας και αυτός 9 πόντους. Ο Ντόρσεϊ συνέχισε να είναι εξαιρετικός στη περίοδο και με τις βοήθειες των Γουόρντ, Ουόκαπ και Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός «έφτιαξε» μια καλή διαφορά των 8 πόντων στο τέλος της πρώτης περιόδου.

O Oλυμπιακός συνέχισε να είναι ανώτερος από την γερμανική και στην δεύτερη περίοδο, με τους Χολ και Πίτερς να αυξάνουν γρήγορα την διαφορά πάνω από τους 10 πόντους. Ο Ολυμπιακός γρήγορα έδωσε στο ματς μια «ασφαλή διαφορά» για τον ίδιο, με τον Νιλικινά αλλά και τον ΜακΚίσικ να ευστοχούν σε τρίποντα, με τον Αμερικανό να πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους μετά τον τραυματισμό του. Η διαφορά στο τέλος του ημιχρόνου ήταν στους 18 πόντους.

Δεύτερο ημίχρονο

Η Μπάγερν και συγκεκριμένα ο Ομπστ και ο Μάικ στην τρίτη περίοδο προσπάθησε να μειώσει την διαφορά όμως ο Ολυμπιακός με ομαδικό μπάσκετ κατάφερε να απαντήσει στους παίκτες της γερμανικής ομάδας, καθώς η διαφορά συνεχώς βρισκόταν άνω των 15 πόντων. Μάλιστα, ο Ουόρντ με ένα λέι απ αύξησε την διαφορά στους 19 πόντους, 3 λεπτά πριν την λήξη της περιόδου. Ο Ντόρσεϊ έφτασε τους 13 πόντους, ο Βεζένκοφ και ο Γουόρντ τους 9 και ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά για 17 πόντους στη λήξη της περιόδου.

Η Μπάγερν προσπάθησε να μειώσει την διαφορά στην τέταρτη περίοδο όμως ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένα ο Εβάν Φουρνιέ δεν επέτρεψε κάτι τέτοιο, με τον Γάλλο να φτάνει τους 9 πόντους, 5 λεπτά πριν την λήξη της αναμέτρησης. Από εκεί, Χολ και Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ «καθάρισαν» την όποια ελπίδα της Μπάγερν για κάποια μεγάλη ανατροπή, δίνοντας μάλιστα διαστάσεις «θριάμβου» στους Ερυθρόλευκους, με το τέλος του αγώνα να «βρίσκει» τον Ολυμπιακό νικητή με διαφορά 25 πόντων.

Το σκορ στο τέλος του κάθε δεκαλέπτου

15-23, 29-47, 52-69, 71-96