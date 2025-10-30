Το Σάββατο ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη στο Καραϊσκάκη για την 9η αγωνιστική της Super League, με τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» να αναμένεται να δημιουργήσουν εκρηκτική ατμόσφαιρα. Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί πάνω από 31.000 εισιτήρια, με το sold out να θεωρείται σχεδόν βέβαιο, καθώς έχουν μείνει ελάχιστα εισητήρια δύο μέρες πριν τη σέντρα (1/11, 20:00).

Η διάθεση των εναπομείναντων εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω διαδικτύου, ενώ οι φίλοι της ομάδας επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά τον ρόλο τους ως «δώδεκατος παίκτης», υποστηρίζοντας θερμά τον Ολυμπιακό σε κάθε παιχνίδι και σε κάθε «μέτωπο».