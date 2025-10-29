Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τον Βόλο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Οι «Ερυθρόλευκοι» ήταν καταιγιστικοί στο ημίχρονο απέναντι στους Θεσσαλούς, καταφέρνοντας να σκοράρουν τέσσερις φορές μέσα σε 45 λεπτά. Μεγάλοι πρωταγωνιστές οι Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Ζουλιάν Μπιανκόν οι οποίοι σκόραραν από δύο γκολ. δύο ασίστ (στο 1-0 και το 3-0) είχε ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, ενώ ένα γκολ και άλλη μία ασίστ (4-0) είχε ο Γιουσούφ Γιαζίτζι. Πλέον, οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στα ματς που ακολουθούν κόντρα σε Άρη και Αϊντχόφεν για πρωτάθλημα και Champions League, αντίστοιχα.

Πως ξεκίνησαν

Φουλ ροτέισον από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε αυτό το παιχνίδι, αφού η συνέχεια είναι δύσκολη, το Σάββατο κόντρα στον Άρη για το πρωτάθλημα και την επόμενη Τρίτη απέναντι στην Αϊντχόφεν για το Champions League. Στο τέρμα ήταν ο Πασχαλάκης, ενώ η τετράδα της άμυνας αποτελούταν από ισάριθμα στόπερ! Βεβαίως, ρόλο αριστερού μπακ είχε ο Βέζο και δεξιού ο Καλογερόπουλος, με τους Μάντσα και Μπιανκόν στο κέντρο της άμυνας. Σιπιόνι – Μουζακίτης ήταν οι δύο κεντρικοί χαφ, με τον Νασιμέντο μπροστά τους. Αριστερά ξεκίνησε ο Στρεφέτσα, δεξιά ο Γιαζίτζι και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιάρεμτσουκ.

Τον… χορό των γκολ άνοιξε ο Μπιανκόν με τον Γάλλο να παίρνει την κεφαλιά ύστερα από το κόρνερ του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και να γράφει το 1-0 στο 4′ για το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στο τέλος του ημιχρόνου οι Πειραιώτες ήταν καταιγιστικοί σκοράροντας άλλες τρεις φορές μέσα σε τέσσερα λεπτά! Αρχικά, μετά το σουτ του Μουζακίτη όπου η μπάλα κόντραρε ευνοώντας τον Γιάρεμτσουκ μέσα στην περιοχή ο οποίος έκανε το 2-0 στο 43′.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ήρθε και το 3-0 με ένα απίθανο γκολ του Ουκρανού φορ. Μετά από βολέ του Αντεμπάγιο που απομακρύνθηκε από την άμυνα, ο Στρεφέτσα βρήκε τον «ερυθρόλευκο» σέντερ φορ με κεφαλιά και αυτός, αφού γύρισε το σώμα του με ένα τρομερό βολέ στην κίνηση αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, έστειλε τη μπάλα στο «Γ» του Αντεμπάγιο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Γιαζίτζι εκτέλεσε ένα φάουλ από τα δεξιά, ο Μπιανκόν ήταν αυτός που πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι και από κοντά σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 4-0.

Νέες αλλαγές, ένα ακόμη γκολ

Ήταν ξεκάθαρο από τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου πως τίποτα δεν θα άλλαζε επί της ουσίας στο ματς, με μοναδική εκκρεμότητα το τελικό σκορ. Οι δύο προπονητές έκαναν σταδιακά τις αλλαγές τους, με τον Ολυμπιακό φυσικά να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης.

Στο 51′ και το 54′ ο Βόλος είχε δύο καλές στιγμές με τον Μακνί, η πρώτη με κεφαλιά, η δεύτερη με ένα σουτ εντός περιοχής, όμως ο Πασχαλάκης… έπιασε δουλειά και καθάρισε και τις δύο φάσεις. Στο 55′ ο Νασιμέντο έκανε ένα διαγώνιο πλασέ που απέκρουσε σταθερά ο Αντεμπάγιο και στο 66′ ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι. Σε προσπάθειά του να μπλοκάρει ένα γέμισμα, ο γκολκίπερ του Βόλου έκανε μια άτσαλη έξοδο και γκρέμισε τον Πνευμονίδη, με τον Ζαμπαλά να δείχνει τη λευκή βούλα. Στο 67′ ο Γιουσούφ Γιαζίτζι το εκτέλεσε εύστοχα και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-0.

Στο τελευταίο 20λεπτο τα πάντα… έσβησαν, υπήρξαν κάποιες τελικές κυρίως από πλευράς Ολυμπιακού, ωστόσο τίποτα δεν άλλαξε. Καλή, «γεμάτη» εμφάνιση από τους «ερυθρόλευκους» που ευχαρίστησαν τον κόσμο που πήγε στο γήπεδο και έκαναν το 2/2 στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γρήγορο 1-0 από τον Ολυμπιακό, από μια στατική φάση μόλις στο 5ο λεπτό και στην πρώτη του ευκαιρία, ουσιαστικά έστειλε στα σκουπίδια το όποιο τακτικό πλάνο του Βόλου που φάνηκε ότι είχε μπει στο γήπεδο από το πρώτο λεπτό με μοναδικό στόχο να κρατήσει το μηδέν. Κάτι που δεν πήγε και… τόσο καλά!

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης έκανε τη διαφορά σε αυτό το ματς για τους «ερυθρόλευκους» από τη μέση και μπροστά. Ο Ουκρανός πήρε τη σκυτάλη από Ελ Κααμπί και Ταρέμι και έκανε τη δουλειά του και με το παραπάνω.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Σε ματς που τίποτα δεν έχει πάει καλά για τους ηττημένους, είναι άδικο να χρεωθεί κάποιος τον τίτλο του χειρότερου. Σίγουρα, πάντως, τίποτα δεν δούλεψε στη μεσαία γραμμή του Βόλου.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Μοναδική φάση που αξίζει σχολιασμού, μέχρι δηλαδή να κάνει το 4-0 ο Ολυμπιακός και να «τελειώσει» το ματς, ήταν αυτή του 21ου λεπτού. Ο Γιαζίτζι μαρκαρίστηκε από πίσω από τον Γρόσδη, ο Τούρκος έπεσε με τα πόδια των δύο παικτών να μπλέκονται, όμως ο Ζαμπαλάς έδειξε να συνεχιστεί το ματς. Σωστό το πέναλτι που δίνει στο δεύτερο ημίχρονο στον Ολυμπιακό σε μια πολύ άτσαλη έξοδο του Αντεμπάγιο.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Βοηθοί: Πέτρος Πάτρας (Μακεδονίας), Αργύριος Νταβέλας (Μακεδονίας)

Τέταρτος: Φώτιος Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Η αναμέτρηση διεξήχθη χωρίς τη χρήση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ζουλιάν Μπιανκόν (5′, 45+2′), Ρόμαν Γιάρεμτσουκ (43′, 44′), Γιουσούφ Γιαζίτζι (67′ πεν.)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος (71′ Ροντινέι), Μάντσα, Βέζο (71′ Μπρούνο), Σιπιόνι, Μουζακίτης (59′ Λιατσικούρας), Νασιμέντο, Στρεφέτσα (71′ Καμπελά), Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ (59′ Πνευμονίδης).

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Αντεμπάγιο, Σινανάι, Κάργας (46′ Λαγωνίδης), Τριανταφύλλου, Μύγας (56′ Τασιούρας), Ασεχνούν (76′ Προύντζος), Γρόσδης, Μπουζούκης, Θαρθάνα, Πίντσι (70′ Κύρκος), Μακνί (71′ Λεγκίσι).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ:

Η 4η αγωνιστική (3/12):

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

Βόλος – Αιγάλεω