Την Πέμπτη (30/10) στον χώρο του μουσείου βρέθηκαν οι μικροί ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών από τη σχολή της ομάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ.
Παναθηναϊκός: Θλάση ο Καλάμπρια – Καλύτερα ο Πελίστρι
Θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο ήταν η ιατρική διάγνωση αναφορικά με τον τραυματία Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός μπακ θα μείνει εκτός δράσης για 10-15 ημέρες και θα επιστρέψει στα γήπεδα μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Σε μαγνητική τομογραφία θα υποβληθεί ο Ρενάτο Σάντσες για να εκτιμηθεί ο τραυματισμός του στο ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, […]
Ολυμπιακός: Στο μουσείο οι μικροί της σχολής του Γιοχάνεσμπουργκ
Μικροί ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού από τη σχολή που βρίσκεται στη Νότια Αφρική επισκέφθηκαν το μουσείο των «ερυθρόλευκων»
Ο Βινίσιους ζήτησε συγγνώμη, αλλά η ένταση με τον Αλόνσο… φουντώνει
Ο Βραζιλιάνος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης απολογήθηκε δημόσια για το ξέσπασμά του μετά το Clasico, όμως η σχέση του με τον Τσάμπι Αλόνσο παραμένει τεταμένη
Big-5 σε… απόγνωση: Το κύμα τραυματισμών που ταλανίζει τις ομάδες
Ο Νοέμβριος βρίσκει Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη αντιμέτωπους με ένα από τα πιο απαιτητικά εμπόδια της σεζόν που δεν είναι άλλο πέρα από τις συνεχείς απουσίες λόγω τραυματισμών.