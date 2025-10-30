Ομάδα

Θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο ήταν η ιατρική διάγνωση αναφορικά με τον τραυματία Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός μπακ θα μείνει εκτός δράσης για 10-15 ημέρες και θα επιστρέψει στα γήπεδα μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Σε μαγνητική τομογραφία θα υποβληθεί ο Ρενάτο Σάντσες για να εκτιμηθεί ο τραυματισμός του στο ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, […]