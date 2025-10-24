Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησαν σήμερα (24/10) οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, καθώς σύσσωμη η ομάδα επισκέφθηκε το ολοκαίνουργιο Μουσείο του συλλόγου.

Μετά την πρωινή προπόνηση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν στο νέο «σπίτι» της ιστορίας τους, όπου είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν ανάμεσα στα εκθέματα που αποτυπώνουν τη λαμπρή πορεία του Ολυμπιακού μέσα στα χρόνια.

Οι παίκτες παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις ιστορικές στιγμές του συλλόγου, τις σπουδαίες διακρίσεις και φυσικά τα πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά τρόπαια — το Conference League και το Youth League — που δεσπόζουν στο μουσείο, υπενθυμίζοντας τη συνεχή παρουσία του Ολυμπιακού στην κορυφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

