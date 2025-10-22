Το Emirates Stadium έχει πάψει προ πολλού να είναι απλώς η έδρα της Άρσεναλ. Υπό τον Μικέλ Αρτέτα, μετατράπηκε σε ευρωπαϊκό «φρούριο». Εκεί όπου η ομάδα δεν χάνει, δεν δέχεται καν γκολ, και θυμίζει στους παλιούς τι σημαίνει «Κανονιέρηδες». Ο σύλλογος έμαθε από τα λάθη του και άλλαξε, με τον Ολυμπιακό να είναι η τελευταία ομάδα που… βρήκε τον τρόπο!

Μηδέν παθητικό, απόλυτη κυριαρχία

Η εικόνα της Άρσεναλ εντός έδρας στην Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση με τα σκαμπανεβάσματα προηγούμενων ετών. Υπό τον Αρτέτα, η ομάδα αποπνέει σταθερότητα, συγκέντρωση και απόλυτο έλεγχο στο παιχνίδι. Οι παίκτες της διαχειρίζονται το ρυθμό με ωριμότητα, περιορίζουν τον αντίπαλο, κρατούν την κατοχή και δημιουργούν μεθοδικά.

Το Emirates έχει εξελιχθεί σε ένα γήπεδο όπου κανείς δεν νιώθει άνετα ως φιλοξενούμενος. Δεν είναι μόνο η ατμόσφαιρα, είναι η αγωνιστική συμπεριφορά της Άρσεναλ που το κάνει πραγματικά απόρθητο. Ο τρόπος παιχνιδιού της Άρσεναλ δεν βασίζεται στην υπερβολή, αλλά στη δομή. Η ομάδα παίζει με ένταση όταν χρειάζεται, αλλά ξέρει και πότε να κατεβάσει ρυθμό, να ελέγξει τον χώρο και να αποφύγει το λάθος. Είναι πλέον μια ομάδα με σαφή ταυτότητα, που παίζει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου.

Μετράει ήδη εννέα συνεχόμενες νίκες στη League Phase – ομίλους του Champions League στην έδρα της, χωρίς να έχει δεχθεί γκολ σε κανένα από αυτά τα ματς. Πιο συγκεκριμένα, τη σεζόν 2023-24 οι «Κανονιέρηδες» επικράτησαν και στα τρία παιχνίδια της φάσης ομίλων που έδωσαν στο Emirates, με 12 γκολ υπέρ και κανένα κατά. Πέρυσι, πραγματοποίησαν το απόλυτο στους εντός έδρας αγώνες της League Phase (4×4), σκοράροντας εννέα φορές και ξανά με «μηδέν» παθητικό. Τέλος τη φετινή σεζόν, έχουν επικρατήσει και στους δύο εντός έδρας αγώνες της League Phase, με έξι τέρματα υπέρ και κανένα κατά.

Έτσι η Άρσεναλ στους τελευταίους εννέα εντός έδρας αγώνες της, για τη League Phase – φάση ομίλων του Champions League, έχει πετύχει ισάριθμες νίκες με 27 γκολ υπέρ, ενώ δεν έχει δεχθεί κανένα.

Mikel Arteta has turned the Emirates into a fortress. 🏰 UEFA Champions League group/league home games under him: ◉ 9 games ◉ 9 wins ◉ 27 goals scored ◉ 0 conceded ◉ 54 shots on target ◉ 17 shots on target faced Flawless. 👏 pic.twitter.com/tKzd1JNAwl — Squawka (@Squawka) October 22, 2025

Η Παρί Σεν Ζερμέν και ο Ολυμπιακός

Το τελευταίο τέρμα που δέχθηκαν οι «Κανονιέρηδες» στο Emirates, σε φάση ομίλων ή League Phase του Champions League, ήταν πριν από εννέα χρόνια. Στις 23 Νοεμβρίου του 2016, η ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ υποδέχθηκε στο Βόρειο Λονδίνο την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Παριζιάνοι προηγήθηκαν με τον Έντισον Καβάνι, αλλά ο Ολιβιέ Ζιρού ισοφάρισε για τους γηπεδούχους. Ακολούθησαν δύο αυτογκολ, ένα του Μάρκο Βεράτι και ένα του Άλεξ Ιγουόμπι, με το 2-2 να είναι το τελικό σκορ του αγώνα.

Από την άλλη, αν ψάξουμε την τελευταία εντός έδρας ήττα της Άρσεναλ σε φάση ομίλων του Champions League, τότε θα πρέπει να «γυρίσουμε» στη σεζόν 2015-16. Τότε που μία ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός, επικράτησε με σκορ 3-2 στο Emirates, σε μία εντυπωσιακή βραδιά για τους «ερυθρόλευκους».

Οι «Πειραιώτες» άνοιξαν το σκορ στο 33ο λεπτό με τον Φελίπε Πάρντο, ενώ δύο λεπτά αργότερα ήρθε η απάντηση της Άρσεναλ, με τον Θίο Γουόλκοτ. Ο Ολυμπιακός πήρε ξανά προβάδισμα στο 40ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Κώστα Φορτούνη, μόνο για να ισοφαρίσει ξανά η Άρσεναλ με τον Αλέξις Σάντσες στο 65ο λεπτό (2-2). Ωστόσο, με την ολοκλήρωση ενός λεπτού από το γκολ των «κανονιέρηδων», ο Άλφρεντ Φινμπόγκασον σκόραρε και διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Από το 2015 και τον θρίαμβο του Ολυμπιακού, κανείς δεν έχει καταφέρει να «σπάσει» το απόρθητο φρούριό της, στα ευρωπαϊκά βράδια της Άρσεναλ. Και όσο η ομάδα του Αρτέτα συνεχίζει να παίζει με αυτή την αποφασιστικότητα και πειθαρχία, το «Emirates» δεν είναι απλά μια έδρα. Είναι μια… αδιαπέραστη οχύρωση που καθιστά την ομάδα ξανά φόβητρο στην Ευρώπη. Άλλωστε, τα 27 γκολ υπέρ και «μηδέν» κατά και οι εννέα νίκες σε ισάριθμους αγώνες, δείχνουν πως καμία ομάδα δεν… περνάει καλά στο Βόρειο Λονδίνο!