Διέλυσε την Ατλέτικο μέσα σε 13 λεπτά

Η Άρσεναλ επικράτησε με 4-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης και κράτησε το «απόλυτο» των βαθμών μετά από τρεις αγωνιστικές στη League Phase του Champions League.

Συνεπέστατη και αποτελεσματική στο ξεκίνημα της League Phase του Champions League η Άρσεναλ, η οποία επιβλήθηκε με 4-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Έμιρεϊτς» για την 3η αγωνιστική.

Οι «κανονιέρηδες» δεν λένε να χάσουν, ενώ δεν έχουν δεχθεί καν γκολ στην διοργάνωση, διατηρώντας ανέπαφη την εστία τους μέχρι τώρα.

Η Ατλέτικο άντεξε μόνο ένα ημίχρονο, αλλά το δεύτερο άνηκε εξ ολοκλήρου στους γηπεδούχους. Στο 57ο λεπτό ο Γκάμπριελ άνοιξε το σκορ, με τον Μαρτινέλι στο 67΄ να κάνει το 2-0. Στα επόμενα λεπτά ανέλαβε δράση ο Βίκτορ Γκιόκερες, ο οποίος σκόραρε δύο… απανωτά γκολ στο 67΄ και στο 70΄, για να διαμορφώσει το τελικό 4-0.

Δεν αγχώθηκε η Σίτι

Χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, η Μάντσεστερ Σίτι πήρε μια αρκετά άνετη νίκη στην έδρα της Βιγιαρεάλ με 2-0.

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν εντυπωσιάζει με την απόδοσή της, αλλά καταφέρνει να παίρνει σημαντικά αποτελέσματα σε Premier League και Ευρώπη. Τέτοιο είναι και το 2-0 με το οποίο επικράτησε στο «Θεράμικα» σε βάρος της Βιγιαρεάλ.

Οι «Πολίτες» φρόντισαν από νωρίς να διευκολύνουν το έργο τους, με τον ασταμάτητο Χάαλαντ να ανοίγει το σσκορ στο 17ο λεπτό και τον Μπερνάρντο Σίλβα στο 40΄να κάνει το 2-0, σκορ το οποίο οι παίκτες του Γκουαρδιόλα κατάφεραν να διατηρήσουν στην επανάληψη.

«Επτάστερη» Παρί

Η Παρί Σεν Ζερμέν πέτυχε εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας με το ευρύ 7-2 της Μπάγερ Λεβερκούζεν στην Γερμανία

Οι Γάλλοι κυριάρχησαν από νωρίς, με τον Πάτσο να ανοίγει το σκορ στο 7ο λεπτό. Ακολούθησαν δύο γκολ του Ντουέ (41’ και 45’+3’) και ένα του Κβαρατσχέλια στο 44’, διαμορφώνοντας το 1-4 του πρώτου ημιχρόνου. Οι γηπεδούχοι στο μεταξύ μείωσαν προσωρινά στο 38’ με πέναλτι του Γκαρσία.

Στο δεύτερο μέρος, η Παρί συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τον Μέντες να σκοράρει στο 50’, τον Ντεμπελέ στο 66’ και τον Βιτίνια να διαμορφώνει το τελικό 2-7 στο 90’. Το δεύτερο γκολ της Λεβερκούζεν είχε πετύχει και πάλι ο Γκαρσία στο 54’, σε μια κάκιστη εμφάνιση των «ασπιρίνων» που γνώρισαν την συντριβή.

Μπαρνς και Γκόρντον άφησαν τους «αετούς» του Βαγγέλη Παυλίδη χωρίς βαθμό στο Champions League

Η Αγγλία μάλλον είναι…«καταραμένη» για την Μπενφίκα, που γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της επί βρετανικού εδάφους, αυτή τη φορά από τη Νιούκαστλ με 3-0, μένοντας χωρίς βαθμό ύστερα από τρεις αγωνιστικές στη League Phase του Champions League.

Οι «καρακάξες» κυριάρχησαν απόλυτα, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους απέναντι στην ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο χωρίς ωστόσο να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά.

Η Νιούκαστλ άνοιξε το σκορ στο 32’, όταν ο Άντονι Γκόρντον εκμεταλλεύτηκε την κάθετη του Τζέικομπ Μέρφι και με άψογο τελείωμα έκανε το 1-0, φτάνοντας τα τέσσερα γκολ στη φετινή διοργάνωση.

Στο 70’, ο Μπαρνς αξιοποίησε υποδειγματικά την αντεπίθεση που ξεκίνησε από τον τερματοφύλακα Πόουπ, πέρασε στην πλάτη της άμυνας και με διαγώνιο σουτ έγραψε το 2-0. Ο ίδιος παίκτης σφράγισε τη νίκη στο 83’, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 μέσα σε αποθέωση στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Η Μπενφίκα, με τρία ματς και τρεις ήττες, βρίσκεται πλέον στις τελευταίες θέσεις, ενώ η Νιούκαστλ ανεβαίνει στα ψηλά, δείχνοντας αποφασισμένη να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Πάρτι της Αϊντχόφεν με καλεσμένους τους Ναπολιτάνους

Η Αϊντχόφεν συνέτριψε τη Νάπολι με το εντυπωσιακό 6-2, σε ένα ματς όπου οι Ολλανδοί κυριάρχησαν πλήρως στο γήπεδό τους.

Οι Ιταλοί άνοιξαν το σκορ στο 31’ με τον ΜακΤόμινεϊ, όμως η PSV απάντησε άμεσα. Στο 35’, ο Μπουοντζιόρνο σημείωσε αυτογκόλ ισοφαρίζοντας σε 1-1, ενώ στο 38’ ο Σαϊμπαρί έκανε την ανατροπή για το 2-1 πριν το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, οι Ολλανδοί πάτησαν…γκάζι. Ο Μαν βρήκε δίχτυα στο 54’ και στο 80’, ο Πέπι στο 87’, ενώ ο Ντριούς διαμόρφωσε το τελικό 6-2 στο 89’. Είχε προηγηθεί δεύτερο γκολ του ΜακΤόμινεϊ στο 86’, που προσωρινά μείωσε σε 4-2 για τη Νάπολι. Οι «παρτενοπέι» ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Λούκα στο 76’, γεγονός που έκανε ακόμα χειρότερη την ήδη δύσκολη αποστολή τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς (21/10):

Καϊράτ-Πάφος: 0-0

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός: 6-1

Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης: 4-0

Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι: 0-2

Κοπεγχάγη-Μπορούσια Ντόρτμουντ: 2-4

Λεβερκούζεν-Παρί Σεν Ζερμέν: 2-7

Νιούκαστλ-Μπενφίκα: 3-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Ίντερ: 0-4

Αϊντχόφεν-Νάπολι: 6-2