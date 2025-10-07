Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άρσεναλ εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης του γήπεδου της «Emirates Stadium» όπως ακριβώς η Ρεάλ Μαδρίτης διαμόρφωσε το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα. Η Άρσεναλ είναι διατεθειμένη να κάνει «έδρα» της το ιστορικό «Wembley» για την διάρκεια των έργων στο γήπεδό της, όπως ακριβώς έκανε η μεγάλη αντίπαλός της, Τότεναμ, όταν κατασκευάστηκε το «Tottenham Hotspur Stadium».

Όταν έγιναν τα εγκαίνια του γηπέδου της Άρσεναλ το 2006, την τότε εποχή ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο γήπεδο σε ολόκληρη την Αγγλία, πίσω μόνο από το «Old Trafford» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Από τότε έχουν περάσει 20 ολόκληρα χρόνια και το «Άνφιλντ» της Λίβερπουλ, το «London Stadium» της Γουέστ Χαμ και το «Tottenham Hotspur Stadium» της Τότεναμ έχουν προστεθεί στα γήπεδα με περισσότερη χωρητικότητα από το γήπεδο της Άρσεναλ.

Οι «Κανονιέρηδες» σκέφτονται να προχωρήσουν μόνο σε εσωτερικές αλλαγές στο γήπεδο τους, κρατώντας την εξωτερική εμφάνιση του γηπέδου όπως είναι σήμερα. Οι αλλαγές οι οποίες σκέφτονται περιλαμβάνουν την αλλαγή των καθισμάτων, την αλλαγή των κερκίδων σε πιο «απότομες», αναικαίνιση μεμονωμένων κερκιδών και προσθήκες επιπλέον καθισμάτων στον χώρο του γηπέδου.

Αυτές οι αλλαγές θα αυξήσουν την χωρητικότητα του γηπέδου σε έναν αριθμό πάνω από τους 70.000, κάτι που θα έκανε το γήπεδο το μεγαλύτερο στην πρωτεύουσα της Αγγλίας.

Η Άρσεναλ έχει μελετήσει την ανακαίνιση που έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και αναμένεται να ακολουθήσει τα βήματα της Ρεάλ Μαδρίτης για να «ομορφύνει» αλλά και για να μεγαλώσει το γήπεδό της.