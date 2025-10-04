Η Άρσεναλ νίκησε με σκορ 2-0 την Γουέστ Χαμ στο «Emirates Stadium» για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Πρώτο ημίχρονο:

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ένα μικρό «άγχος» για την Εθνική μας ομάδα, όταν ο Μαυροπάνος συγκρούστηκε με τον Καλαφιόρι και μάτωσε στο κεφάλι. Όμως ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός σηκώθηκε και συνέχισε το παιχνίδι κανονικά. Η πρώτη μεγάλη και μάλιστα «διπλή» ευκαιρία του αγώνα ήρθε στο 13ο λεπτό, με τον Γιόκερες να μην μπορεί να βρει σωστά την μπάλα σε γύρισμα του Σάκα, ενώ ο Έζε στην συνέχεια από κοντά έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Όντεγκαρντ χτύπησε στο γόνατο στο 20ο λεπτό όμως συνέχισε κανονικά, παρόλο που έδειξε ότι πονούσε αρκετά. Η Άρσεναλ σκόραρε στο 24ο λεπτό με τον Σάκα, όμως ο Άγγλος επιθετικός ήταν σε αντικανονική θέση. O Όντεγκαρντ τελικά δεν άντεξε τις ενοχλήσεις στο γόνατό του και αποχώρησε στο 29ο λεπτό, με τον Ζουμπιμέντι να παίρνει την θέση του.

H Άρσεναλ συνέχισε την πίεση και το «κυνήγι» για το γκολ, το οποίο πέτυχε ο Ράις στο 37ο λεπτό παίρνοντας το ριμπάουντ της απόκρουσης του Αρεολά στο σουτ που προηγήθηκε από τον Έζε.

Mεγάλη ευκαιρία για το 2-0 με τον Καλαφιόρι στο τέλος του ημιχρόνου με ένα δυνατό σουτ το οποίο κατέληξε στο δοκάρι.

Δεύτερο ημίχρονο:

Η αρχή του δευτέρου ημιχρόνου είδε την Άρσεναλ να απειλεί με μια πολύ ωραία πάσα του Ράις που όμως ο Γιόκερες δεν μπόρεσε να μετατρέψει σε γκολ.

Η Άρσεναλ κέρδισε πέναλτι στο 65ο λεπτό όταν ο Ντιούφ σταμάτησε αντικανονικά τον Τίμπερ μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Σάκα ανέλαβε την εκτέλεση και «έγραψε» το 2-0.

Η Γουέστ Χαμ αφότου δέχθηκε το δεύτερο γκολ ανέβασε την απόδοσή της και «ανέβηκε» στο γήπεδο, όμως δεν είχε κάποια τεράστια ευκαιρία για να μειώσει το σκορ.

Η Άρσεναλ είχε και δεύτερη αναγκαστική αλλαγή στο ματς, ο Ράις στο 78ο λεπτό έπιασε την μέση του και έπεσε στο χόρτο, με τον Αρτέτα να τον κάνει αλλαγή και να βάζει τον Μερίνο στην θέση του.

Ο Ισπανός είχε μεγάλη ευκαρία λίγα λεπτά αφότου πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, όμως το σουτ που έκανε από πολύ κοντά βρήκε στα σώματα των αμυντικών της Γουέστ Χαμ και κατέληξε σε κόρνερ.

Μόνη αξιόλγη ευκαρία της Γουέστ Χαμ μια κεφαλιά του Μάρσαλ στο 90+2 η οποία όμως κατέληξε άουτ.

Το αποτέλεσμα έμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα και οι «Κανονιέρηδες» αυτή την στιγμή βρίσκονται στη πρώτη θέση της βαθμολογίας της Premier League και περιμένουν τον αγώνα της Λίβερπουλ με την Τσέλσι στις 19:30.