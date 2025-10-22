Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (22/10) τους διαιτητές που θα «σφυρίξουν» τα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ορίστηκε ο Γερμανός ρέφερι Τομπίας Στίλερ, ο οποίος θα κάνει την όγδοη εμφάνισή του στη χώρα μας για αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος.
Παράλληλα, στον αγώνα Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης διαιτητής θα είναι ο Αθανάσιος Τζήλος, ενώ το ματς ΠΑΟΚ – Βόλος θα διευθύνει ο Χρήστος Βεργέτης.
Αναλυτικά οι ορισμοί για την 8η αγωνιστική της Super League
ΣΑΒΒΑΤΟ
17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός
Διαιτητής: Κατσικογιάννης
Βοηθοί: Μηνούδης, Μπαλιάκας
4ος: Τασιόπουλος
VAR: Πουλικίδης, Πολυχρόνης
19:30 Πανσερραϊκός – Λάρισα
Διαιτητής: Γιουματζίδης
Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης
4ος: Κόκκινος
VAR: Κουμπαράκης, Κουκουλάς.
20:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος
Διαιτητής: Ζαμπαλάς
Βοηθοί: Στεφανής, Κωνσταντίνου
4ος: Ανδρικόπουλος
VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος
ΚΥΡΙΑΚΗ
17:00 Λεβαδειακός – Αρης
Διαιτητής: Τσακαλίδης
Βοηθοί: Νικολακάκης, Κόλλιας
4ος: Κατοίκος
VAR: Πολυχρόνης, Κουμπαράκης
17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας
Διαιτητής: Τζήλος
Βοηθοί: Οικονόμου, Βαλιώτης
4ος: Μόσχου
VAR: Παπαδόπουλος, Πουλικίδης
19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος
Διαιτητής: Βεργέτης
Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος
4ος: Κουκουλάς
VAR: Παπαπέτρου, Κατσικογιάννης
21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Διαιτητής: Στίλερ
Βοηθοί: Κοσλόφσκι, Μπορχ
4ος: Τσιμεντερίδης
VAR: Ρέιχελ, Ευαγγέλου