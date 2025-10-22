Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (22/10) τους διαιτητές που θα «σφυρίξουν» τα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ορίστηκε ο Γερμανός ρέφερι Τομπίας Στίλερ, ο οποίος θα κάνει την όγδοη εμφάνισή του στη χώρα μας για αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Παράλληλα, στον αγώνα Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης διαιτητής θα είναι ο Αθανάσιος Τζήλος, ενώ το ματς ΠΑΟΚ – Βόλος θα διευθύνει ο Χρήστος Βεργέτης.

Αναλυτικά οι ορισμοί για την 8η αγωνιστική της Super League

ΣΑΒΒΑΤΟ

17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Μηνούδης, Μπαλιάκας

4ος: Τασιόπουλος

VAR: Πουλικίδης, Πολυχρόνης

19:30 Πανσερραϊκός – Λάρισα

Διαιτητής: Γιουματζίδης

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης

4ος: Κόκκινος

VAR: Κουμπαράκης, Κουκουλάς.

20:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Στεφανής, Κωνσταντίνου

4ος: Ανδρικόπουλος

VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ

17:00 Λεβαδειακός – Αρης

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Νικολακάκης, Κόλλιας

4ος: Κατοίκος

VAR: Πολυχρόνης, Κουμπαράκης

17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί: Οικονόμου, Βαλιώτης

4ος: Μόσχου

VAR: Παπαδόπουλος, Πουλικίδης

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος

4ος: Κουκουλάς

VAR: Παπαπέτρου, Κατσικογιάννης

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Διαιτητής: Στίλερ

Βοηθοί: Κοσλόφσκι, Μπορχ

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Ρέιχελ, Ευαγγέλου