Ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, Σταμάτης Βούλγαρης, και ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, Στέλιος Στεργιάδης, ανέλυσαν το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ που έληξε με νίκη 0-2 για τον «Δικέφαλο του Βορρά» για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ήταν κατώτερη των περιστάσεων και η εικόνα της προβλημάτισε αφότου το παιχνίδι στράβωσε για την «Ένωση». Η επιλογή του Μουκουντί ως βασικού και η μη χρήση του Χρυσόπουλου που είναι εκτός πλάνου αποδείχθηκε «μοιραία». Η μη απόκτηση στόπερ συνεχίσει να «πληγώνει» την ΑΕΚ. Πολλά λάθη των παικτών της ΑΕΚ στο δικό της μισό το πιο κρίσιμο αυτό του Μουκουντί που οδήγησε στο 0-2 από τον Κωνσταντέλια. Η ΑΕΚ έδωσε τη μπάλα στον ΠΑΟΚ και τον άφησε να είναι ο πρωταγωνιστής του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ

Η χθεσινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια ήταν η καλύτερη των «Ασπρόμαυρων» στο γήπεδο της ΑΕΚ, σε όλα τα ματς που έχει δώσει μέχρι στιγμής εκεί. Η διαχείρηση του αγώνα από τον ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετική και ο «Δικέφαλος του Βορρά» με οδηγό τον Γιάννη Κωνσταντέλια πήρε τον έλεγχο του ματς από νωρίς και το γκολ του Μπάμπα στο τέλος του ημιχρόνου ήταν η απόδειξη για αυτό, αφού ξεκίνησε με ντρίμπλα και κερδισμένο φάουλ του Έλληνα διεθνή στον Βίντα.