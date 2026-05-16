Μια νέα σελίδα ανοίγει για το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, καθώς η ιστορική ολυμπιακή εγκατάσταση παραδόθηκε πλήρως ανανεωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει ξανά την προετοιμασία των Ελλήνων πρωταθλητών.

Σε μια επίσημη και ιδιαίτερα συμβολική τελετή, παρουσιάστηκε το αποτέλεσμα της εκτεταμένης ανακαίνισης που επαναφέρει το κωπηλατοδρόμιο σε σύγχρονα επίπεδα λειτουργίας, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την κατασκευή του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Το έργο υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και με σημαντική οικονομική στήριξη από την Alpha Bank.

Στόχος της παρέμβασης ήταν η πλήρης αποκατάσταση και αναβάθμιση των υποδομών, ώστε ο Σχοινιάς να αποτελέσει ξανά ένα υψηλού επιπέδου αθλητικό κέντρο για την ελληνική κωπηλασία και το κανόε-καγιάκ.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τόνισε τη σημασία της αναβάθμισης των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και τη διαρκή στήριξη της Πολιτείας προς τους αθλητές που εκπροσωπούν τη χώρα σε διεθνές επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, υπογραμμίζοντας ότι η επαναλειτουργία του Σχοινιά σε κορυφαίο επίπεδο αποτελεί υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό αθλητισμό και τους αθλητές του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, επεσήμανε τη δέσμευση της τράπεζας να στηρίζει έργα που ενισχύουν τον αθλητισμό και την ανάπτυξη των πρωταθλητών.

Στην τελετή έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι της πολιτείας, φορείς του ολυμπιακού κινήματος, αλλά και κορυφαίοι Έλληνες αθλητές της κωπηλασίας, όπως οι Στέφανος Ντούσκος, Πέτρος Γκαϊδατζής, Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Ζωή Φίτσιου, Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου, οι οποίοι εξέφρασαν τη σημασία της αναβάθμισης για την καθημερινή τους προετοιμασία.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν εκτεταμένες και κάλυψαν όλο το φάσμα των εγκαταστάσεων. Περιλάμβαναν καθαρισμό του υγρού στίβου από βλάστηση και φερτά υλικά, αποκατάσταση και ενίσχυση των προβλητών και των εγκαταστάσεων εκκίνησης, καθώς και τεχνικές υποβρύχιες παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία του συστήματος υδάτινης ροής και των μηχανισμών ασφαλείας.

Παράλληλα, ανανεώθηκαν οι κερκίδες και οι χώροι φιλοξενίας αθλητών, ενώ έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις στα κτίρια διαμονής της προολυμπιακής ομάδας, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και λειτουργικών συνθηκών προετοιμασίας.

Πλέον, το κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά επιστρέφει σε πλήρη λειτουργία, μεταμορφωμένο σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο που φιλοδοξεί να αποτελέσει ξανά σημείο αναφοράς για τον ελληνικό υγρό στίβο και τις μελλοντικές διεθνείς διακρίσεις.

