Ο Ολυμπιακός συνέχισε αήττητος στη Stoiximan Basket League, επικρατώντας 103-87 του Ηρακλή στο ΣΕΦ, για την 5η αγωνιστική. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο και διατήρησαν το απόλυτο (5/5), ενώ ο «Γηραιός» με ρεκόρ 1-4 παραμένει στα χαμηλά της βαθμολογίας.

Οι κορυφαίοι και το ντεμπούτο Μπουρνελέ

Ο Ντόντα Χολ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε 27 πόντους και 4 ριμπάουντ. Πολύτιμη βοήθεια έδωσε και ο Εβάν Φουρνιέ με 14 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Από πλευράς Ηρακλή, ξεχώρισαν οι Ράιτ-Φόρμαν και Ντάρκο-Κέλι με 20 πόντους, ενώ ο Γουέαρ πρόσθεσε 15 και ο Μωραΐτης μέτρησε 9 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Ο Χολ «ξύπνησε» τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός μπήκε νωθρά στο παιχνίδι, επιτρέποντας στον Ηρακλή να προηγηθεί με 14-6 στο 4’ και 23-22 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Χολ ανέλαβε δράση στο δεύτερο, σκοράροντας 13 πόντους σχεδόν αποκλειστικά με καρφώματα, οδηγώντας τους Πειραιώτες στο 50-40 του ημιχρόνου.

Αντίδραση και δυναμικό φινάλε

Ο Ηρακλής μπήκε δυνατά στο τρίτο δεκάλεπτο και με επιμέρους 18-7 ισοφάρισε σε 55-55, εκμεταλλευόμενος την αστοχία του Ολυμπιακού από το τρίποντο (0/10). Οι Βεζένκοφ και Λαρεντζάκης έδωσαν λύσεις έξω από τα 6,75, επαναφέροντας την ομάδα στο +9 (76-67).

Στην τέταρτη περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν το γκάζι, έτρεξαν σερί 6-0 και ανέβασαν τη διαφορά στο 82-67. Παρά τα 16 εύστοχα τρίποντα του Ηρακλή, ο Ολυμπιακός κράτησε τον έλεγχο. Ο 18χρονος Γιώργος Μπουρνελές έκανε το φετινό του ντεμπούτο, σκοράροντας μάλιστα 1 πόντο. Ο «μικρός» διαμόρφωσε το τελικό 103-87.

Επόμενος αγώνας: Ολυμπιακός – Παρτιζάν (7/11, 21:15, ΣΕΦ) για την Ευρωλίγκα.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 50-40, 76-67, 103-87

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, Νιλικίνα, Μπουρνελές, Λαρεντζάκης, Λι, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Χολ.

Ηρακλής (Καραποστόλου): Φάντερμπουρκ, Ράιτ-Φόρμαν, Μωραΐτης, Καμπουρίδης, Σύλλας, Ντάρκο-Κέλι, Φόστερ, Τσιακμάς, Πουλιανίτης, Γουέαρ, Χρηστίδης, Γιαννίκος