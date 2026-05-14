Σε φυλάκιση δύο ετών καταδικάστηκε πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς σειράς «Τα Φιλαράκια» («Friends»), Μάθιου Πέρι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τον Αύγουστο του 2024 ο Έρικ Φλέμινγκ ομολόγησε ότι λειτούργησε ως μεσάζων, αγοράζοντας 50 φιαλίδια κεταμίνης τα οποία παρέδωσε στον προσωπικό βοηθό του ηθοποιού. Ο Μάθιου Πέρι εντοπίστηκε νεκρός τον Οκτώβριο του 2023 στο τζακούζι του σπιτιού του, έχοντας υποστεί υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού.

Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι, σε ηλικία 54 ετών, είχε προκαλέσει σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στους θαυμαστές του παγκοσμίως. Ο ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Τσάντλερ Μπινγκ στη σειρά «Τα Φιλαράκια», είχε μιλήσει δημόσια για τον πολυετή αγώνα του με τον εθισμό και τις προσπάθειές του να απεξαρτηθεί. Όπως είχε αποκαλύψει, λάμβανε κεταμίνη υπό ιατρική επίβλεψη στο πλαίσιο θεραπευτικών συνεδριών για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης.

Ο Έρικ Φλέμινγκ, γνωστός στον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, υπήρξε παραγωγός του ριάλιτι «The Surreal Life» και σκηνοθέτης της ταινίας «My Brother the Pig» με τη Σκάρλετ Γιοχάνσον και την Εύα Μέντες.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι ο Φλέμινγκ είχε προμηθευτεί τα φιαλίδια από την Τζασβίν Σάνγκα, γνωστή στους κοσμικούς κύκλους του Χόλιγουντ ως «βασίλισσα της κεταμίνης». Η Σάνγκα είχε καταδικαστεί τον Απρίλιο από δικαστήριο της Καλιφόρνιας σε κάθειρξη 15 ετών. «Διάγραψε όλα τα μηνύματά μας», φέρεται να είχε προτρέψει μέσω SMS τον Φλέμινγκ, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του Μάθιου Πέρι.