Ο γιατρός Salvador Plasencia, ο οποίος παραδέχθηκε την ενοχή του για την παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον ηθοποιό Matthew Perry τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών.

Ο Plasencia, που διατηρούσε κλινική επειγόντων περιστατικών έξω από το Λος Άντζελες, είναι το πρώτο από τα πέντε άτομα που καταδικάζονται σε σχέση με τον θάνατο του σταρ της σειράς Friends. Ο Perry είχε βρεθεί νεκρός μέσα στο υδρομασάζ του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 2023, έχοντας καταναλώσει κεταμίνη.

«Εσείς και άλλοι βοηθήσατε τον κ. Perry να οδηγηθεί σε ένα τέτοιο τέλος, συνεχίζοντας να τροφοδοτείτε τον εθισμό του στην κεταμίνη», δήλωσε η δικαστής Sherilyn Peace Garnett κατά την ανακοίνωση της ποινής. «Εκμεταλλευτήκατε τον εθισμό του για δικό σας κέρδος».

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο Plasencia ξέσπασε σε δάκρυα, λέγοντας πως κάποτε θα χρειαστεί να εξηγήσει στον δίχρονο γιο του «για την εποχή που δεν προστάτευσα τον γιο μιας άλλης μητέρας». Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Perry, λέγοντας: «Έπρεπε να τον είχα προστατεύσει».

Η μητέρα του έκλαιγε δυνατά στην αίθουσα του δικαστηρίου καθώς εκείνος οδηγούνταν εκτός, φορώντας χειροπέδες.

Οι αντιδράσεις της οικογένειας του Perry

Πριν από την ανακοίνωση της ποινής, η μητέρα και ο πατριός του ηθοποιού, Suzanne και Keith Morrison, χαρακτήρισαν όσους εμπλέκονται στην παράνομη προμήθεια κεταμίνης «τσακάλια» και τόνισαν ότι θεωρούν τον Plasencia «από τους πλέον υπεύθυνους» για το τραγικό αποτέλεσμα.

Ο Perry λάμβανε κεταμίνη νόμιμα, στο πλαίσιο θεραπείας για την κατάθλιψη, όμως τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του είχε αρχίσει να αναζητά επιπλέον ποσότητες, προμηθευόμενος τη ναρκωτική ουσία παράνομα από διάφορες πηγές.

Αν και ο Plasencia, 44 ετών, δεν του προμήθευσε τη δόση που αποδείχθηκε μοιραία, του είχε διαθέσει την ουσία αρκετές φορές το προηγούμενο διάστημα. Αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο άλλαξε την ομολογία του νωρίτερα μέσα στο έτος, παραδεχόμενος τέσσερις κατηγορίες διανομής. Αν είχε καταδικαστεί μετά από δίκη, θα αντιμετώπιζε ποινή έως και 40 ετών κάθειρξης.

Η εκμετάλλευση της ευαλωτότητας του ηθοποιού

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Plasencia είχε στείλει μήνυμα σε άλλον γιατρό, επίσης κατηγορούμενο, γράφοντας: «Αναρωτιέμαι πόσα θα πληρώσει αυτός ο ηλίθιος». Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι «αντί να πράξει το σωστό για τον κ. Perry –έναν άνθρωπο που πάλευε με τον εθισμό σε όλη του τη ζωή– [ο Plasencia] εκμεταλλεύτηκε την ιατρική του ευαλωτότητα για κέρδος».

Ο γιατρός, γνωστός ως «Dr P», φέρεται να γνωρίστηκε με τον Perry στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 μέσω ενός ασθενούς του, ο οποίος ανέφερε ότι ο ηθοποιός ήταν «επώνυμο πρόσωπο» πρόθυμο να πληρώσει «μετρητά και πολλά χιλιάδες δολάρια» για θεραπεία με κεταμίνη. Οι εισαγγελείς σημείωσαν ότι ο Plasencia «παρασύρθηκε από την προοπτική ενός μεγάλου κέρδους».

Οι συνήγοροί του παραδέχθηκαν πως η συμπεριφορά του ήταν «απερίσκεπτη», χαρακτηρίζοντάς την «το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του». «Η λέξη μεταμέλεια δεν αρκεί για να περιγράψει τον πόνο, τη λύπη και την ντροπή που νιώθει ο κ. Plasencia για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε και που δεν απέτρεψε», ανέφεραν.

Συγκλονιστικές καταθέσεις στο δικαστήριο

Η μητέρα του Perry, Suzanne, μίλησε για όσα ο γιος της είχε καταφέρει να ξεπεράσει στη ζωή του. «Νόμιζα πως δεν μπορούσε να πεθάνει», είπε συγκινημένη. Απευθυνόμενη στον Plasencia, πρόσθεσε: «Τον αποκαλέσατε “ηλίθιο”. Δεν υπάρχει τίποτα ηλίθιο σε αυτόν τον άνθρωπο».

Στις καταθέσεις τους, η Suzanne και ο Keith Morrison υπογράμμισαν ότι οι πράξεις του γιατρού δεν ήταν αποτέλεσμα «μιας κακής στιγμής» ούτε «εν θερμώ». «Κανείς που ζει και αντιλαμβάνεται τον κόσμο δεν θα μπορούσε να αγνοεί τους αγώνες του Matthew. Κι όμως, αυτός ο γιατρός παραβίασε επανειλημμένα τους όρκους του, συναντώντας το θύμα του κρυφά για λίγες χιλιάδες δολάρια».

Η ετεροθαλής αδελφή του ηθοποιού, Madeleine Morrison, δήλωσε: «Ο κόσμος θρηνεί τον αδελφό μου. Ήταν ο αγαπημένος φίλος όλων». Ο πατέρας του, John Perry, και η μητριά του, Debbie, ζήτησαν αυστηρή ποινή, λέγοντας ότι οι πράξεις του Plasencia «κατέστρεψαν την οικογένειά τους».

«Πόσο καιρό πίστευες ότι θα μπορούσες να του προμηθεύεις αμέτρητες δόσεις χωρίς να ακολουθήσει ο θάνατος;» ρώτησαν. «Σε ένοιαζε; Σκέφτηκες;».

Η συνέχεια της υπόθεσης

Εκτός από τη φυλάκιση, η δικαστής επέβαλε στον Plasencia και διετή επιτήρηση. Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι που συνδέονται με τον θάνατο του Perry έχουν επίσης αποδεχθεί συμφωνίες ενοχής και αναμένεται να καταδικαστούν τους επόμενους μήνες. Πρόκειται για τη διακινητή Jasveen Sangha, γνωστή ως «Ketamine Queen», τον βοηθό του ηθοποιού Kenneth Iwamasa, τον γιατρό Mark Chavez και τον συνεργάτη του Erik Fleming.

Ο Matthew Perry είχε δώσει πολυετή μάχη με τον εθισμό, η οποία ξεκίνησε ήδη από τα χρόνια της μεγάλης του επιτυχίας στη σειρά Friends, όπου ενσάρκωσε τον αξέχαστο Chandler Bing. Πρωταγωνίστησε μαζί με τους Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc και David Schwimmer για δέκα σεζόν, από το 1994 έως το 2004, και επέστρεψε στη μεγάλη τηλεοπτική επανένωση του 2021.