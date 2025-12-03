Οι γονείς του Matthew Perry κατηγόρησαν τον γιατρό του ότι είναι «από τους πλέον υπεύθυνους» για τον θάνατο του ηθοποιού, ο οποίος πέθανε από ατύχημα λόγω πνιγμού τον Οκτώβριο του 2023. Ο πρωταγωνιστής της σειράς Friends, σε ηλικία 54 ετών, βρισκόταν υπό την έντονη επίδραση κεταμίνης τη στιγμή του θανάτου του.

Ο γιατρός Salvador Plasencia ήταν ένας από τους πέντε κατηγορούμενους που κρίθηκαν ένοχοι για αδικήματα που σχετίζονται με τον θάνατο του Perry και αναμένεται να καταδικαστεί σήμερα. Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, οι γονείς του ηθοποιού υπέβαλαν επιστολές προς το δικαστήριο, εκφράζοντας τη θλίψη και την οργή τους απέναντι σε όσους θεωρούν ότι συνέβαλαν στον χαμό του γιου τους.

Η μητέρα του, Suzanne, και ο πατριός του, Keith Morrison, περιέγραψαν σε επιστολή τους τη θλίψη τους ως «βαθύ πηγάδι» και τόνισαν ότι ο Perry υπέφερε επί χρόνια από εθισμό. Επισήμαναν ότι ο Plasencia, ο οποίος παραδέχθηκε πως του χορήγησε κεταμίνη χωρίς ιατρική αιτιολόγηση, είναι «από τους πιο υπεύθυνους» για τον θάνατό του.

Σε άλλο σημείο της επιστολής τους καταγγέλλουν πως ο γιατρός «παραβίασε τους πιο σημαντικούς του όρκους» και «εκμεταλλεύτηκε την ευαλωτότητα» του Perry για οικονομικό όφελος. Όπως αναφέρουν, ο ηθοποιός «ήθελε, χρειαζόταν και άξιζε ένα τρίτο κεφάλαιο στη ζωή του», το οποίο όμως δεν πρόλαβε να ζήσει.

Οι δηλώσεις του πατέρα του Perry

Ο πατέρας του, John Perry, και η μητριά του, Debby Perry, σε ξεχωριστή επιστολή προς το δικαστήριο, χαρακτήρισαν τον ηθοποιό «ζεστό και αγαπητό άνθρωπο» και «στήριγμα για όλη την οικογένεια». Επέκριναν τον γιατρό για την ανευθυνότητά του, σημειώνοντας ότι «η ανάρρωση του Matthew εξαρτιόταν από το να πείτε “όχι”».

Ζήτησαν από το δικαστήριο να επιβάλει αυστηρή ποινή, ώστε ο Plasencia «να έχει άφθονο χρόνο να σκεφτεί τις πράξεις του». Ο γιατρός είχε παραδεχθεί την ενοχή του σε τέσσερις κατηγορίες για διακίνηση κεταμίνης, αφού χορήγησε στον Perry δόσεις του ναρκωτικού πριν εκείνος πνιγεί στο υδρομασάζ του σπιτιού του στο Λος Άντζελες.

Η δικαστική εξέλιξη

Ο Plasencia, γνωστός και ως «Dr. P», εμφανίστηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στις 23 Ιουλίου, παραμένοντας σιωπηλός όσο ο δικαστής ανέλυε τη συμφωνία παραδοχής ενοχής. Αν δεν είχε αποδεχθεί τη συμφωνία, αντιμετώπιζε ποινή έως και 40 έτοι κάθειρξης. Πλέον, αναμένεται να καταδικαστεί στις 3 Δεκεμβρίου και κινδυνεύει με έως 10 χρόνια φυλάκιση.

Η εισαγγελία συμφώνησε να αποσύρει τρεις επιπλέον κατηγορίες για διακίνηση κεταμίνης και δύο για παραποίηση εγγράφων. Ο Plasencia είναι ο τέταρτος από τους κατηγορούμενους που καταδικάζονται για την υπόθεση του θανάτου του Perry.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Η Jasveen Sangha, γνωστή ως «βασίλισσα της κεταμίνης» του North Hollywood, έχει επίσης ομολογήσει την ενοχή της σε πέντε ομοσπονδιακές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η παροχή της ουσίας που οδήγησε στον θάνατο του ηθοποιού. Η ποινή της θα ανακοινωθεί στις 10 Δεκεμβρίου.

Ο πρώην βοηθός του Perry, Kenneth Iwamasa, θα δικαστεί στις 14 Ιανουαρίου, ενώ ο γιατρός Mark Chavez έχει προγραμματισμένη δίκη στις 17 Δεκεμβρίου. Ο Erik Fleming, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως μεσάζων στις αγοραπωλησίες κεταμίνης, θα καταδικαστεί στις 7 Ιανουαρίου.