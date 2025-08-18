Μια γυναίκα από την Καλιφόρνια, γνωστή με το προσωνύμιο «Βασίλισσα της Κεταμίνης», πρόκειται να δηλώσει ένοχη για σειρά ομοσπονδιακών κατηγοριών που σχετίζονται με ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της θανατηφόρας υπερβολικής δόσης του ηθοποιού Μάθιου Πέρι πριν από δύο χρόνια.

Η Τζασβίν Σάνγκα 42 ετών, συμφώνησε να παραδεχθεί την ενοχή της για μια κατηγορία διατήρησης χώρου για διακίνηση ναρκωτικών, τρεις κατηγορίες διανομής κεταμίνης και μία επιπλέον κατηγορία διανομής κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνια.

Η Σάνγκα αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 65 ετών. Η δήλωση ενοχής της αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων, ενώ η ημερομηνία επιβολής της ποινής της δεν έχει ακόμα οριστεί.

Η υπόθεσή της εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διώξεων που ακολούθησαν τον θάνατο του Μάθιου Πέρι. Ήδη έχουν δηλώσει ένοχοι δύο γιατροί και η προσωπική βοηθός του ηθοποιού για ανάλογες κατηγορίες διακίνησης κεταμίνης.

Ο Πέρι παγκοσμίως γνωστός από τον ρόλο του στη σειρά Friends, βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου 2023, στο θερμαινόμενο άκρο της πισίνας του στο Pacific Palisades του Λος Άντζελες. Ήταν 54 ετών.

Τέλος η ιατροδικαστική έκθεση της Κομητείας του Λος Άντζελες απέδωσε τον θάνατό του σε τυχαία υπερβολική δόση κεταμίνης ένα παραισθησιογόνο που χρησιμοποιείται ολοένα και συχνότερα ως εναλλακτική θεραπεία για την κατάθλιψη ως εναλλακτική θεραπεία.

Με πληροφορίες από NBC News