Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι διαπιστώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, λίγες ημέρες μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης ως «απαράδεκτης».

«Νομίζω πως σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι: σημειώνουμε αρκετή πρόοδο, ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος;», ανέφερε ο Βανς σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο αντιπρόεδρος διευκρίνισε ότι «η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή. Πρέπει (σ.σ. ο πρόεδρος Τραμπ) να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας, ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».