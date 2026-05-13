Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, συνέχισε τις δημόσιες παρεμβάσεις του για δεύτερη διαδοχική ημέρα, τοποθετούμενος γύρω από τις διοικητικές εξελίξεις και τα νομικά ζητήματα που απασχολούν τον σύλλογο.

Ο ισχυρός άνδρας της «Βασίλισσας» παραχώρησε νέα συνέντευξη, λίγες ώρες μετά την επίσημη ενημέρωση προς τα ΜΜΕ, όπου είχε προαναγγείλει την προκήρυξη εκλογών αλλά και τις επόμενες νομικές ενέργειες της ομάδας.

Αυτή τη φορά, μιλώντας στην ισπανική εκπομπή «La Sexta», ο Πέρεθ αναφέρθηκε εκ νέου στην υπόθεση Νεγκρέιρα, δίνοντας συνέχεια στην έντονη αντιπαράθεση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φλορεντίνο Πέρεθ:

-Διαβάσατε ABC σήμερα;

Όχι. Την τελευταία φορά που διάβασα ήταν χθες, πριν πάω στη συνέντευξη Τύπου, διάβασα ένα μήνυμα που έλεγε ότι ήμουν κουρασμένος. Αν είμαι κουρασμένος, είναι από τη δουλειά.

Αλλά αυτό που θέλουν να μεταδώσουν είναι ότι είμαι εξαντλημένος, ότι έχω ασθένειες. Και είναι πολύ δύσκολο να ζεις με αυτές τις φήμες και με αυτά τα Μέσα Ενημέρωσης που το λένε αυτό.

-Τι σας ενοχλεί περισσότερο;

Ότι όλα αυτά είναι απλώς φήμες, ένα ψέμα. Και μετά υπάρχει ο σύλλογος, ο οποίος είναι οικονομικά και κοινωνικά εύρωστος.

-Χρειάζεται να δείχνεις το δάχτυλο στους δημοσιογράφους;

Μπορώ να αντέξω τα πάντα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να ζεις σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον.

-Θέλεις να συνεχίσεις;

Φυσικά. Και να κερδίσω πολλά ακόμη Champions League. Πιστεύεις κι εσύ όπως ο Πεδρόλ ότι είμαι άρρωστος;

-Πιστεύεις πραγματικά ότι υπάρχει μια οργανωμένη καμπάνια απέναντι σου;

Φυσικά. Κληρονόμησα αυτόν τον σύλλογο όταν υπήρχε ένας δημοσιογράφος του οποίου το όνομα δεν θα αναφέρω. Δεν μιλάω με δημοσιογράφους επειδή, πρώτον, είμαι πολύ απασχολημένος.

Έχω μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Δεν δίνω συνεντεύξεις επειδή δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να δίνω.

-Έχουν περάσει δύο χρόνια χωρίς τίτλους.

Έχουμε φτάσει στο σημείο να υποτιμήσουμε ό,τι έχουμε. Πέρυσι, κερδίσαμε το Σούπερ Καπ και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό τώρα;

Ας μην το οδηγήσουμε σε παράλογες ακρότητες. Αυτή είναι μια ενορχηστρωμένη εκστρατεία. Δεν είμαι ιδιοκτήτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Τα μέλη είναι.

Αντιμέτωπος με αυτή τη σύγκρουση, αποφάσισα να προκηρύξω εκλογές. Σε αυτή την κατάσταση αστάθειας, έπρεπε να το κάνω.

-Γνωρίζετε τον κ. Ρικέλμε;

Δεν γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο. Όταν προκηρύχθηκαν οι εκλογές το 2000, δεν ζήτησα την αναβολή τους. Έθεσα υποψηφιότητα και κέρδισα.

-Ανησυχείτε για τις αποδοκιμασίες στο Μπερναμπέου;

Όχι. Είμαι εδώ 25 χρόνια. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο… τα έχω ακούσει όλα. Δεν θέλω αυτή την ατμόσφαιρα. Θέλω όλοι οι υποψήφιοι που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα να το κάνουν.

Λέω στα μέλη ότι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και ότι νομίζω πως είναι απαίσιο που αποδοκιμάζουν τους παίκτες. Όσον αφορά τους καβγάδες… αρκετοί παίκτες τσακώνονται κάθε χρόνο.

Όταν βγαίνει προς τα έξω, είναι επειδή κάποιος ήθελε να το κάνει.

-Ξέρετε ποιος το έφερε στο φως της δημοσιότητας;

Ναι, το υποψιαζόμαστε. Μετά από αυτό, όλα είναι χάος, είναι καταστροφή… Θεέ μου!

-Ο κόσμος περίμενε ότι με τον Εμπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης θα ήταν καλύτερη.

Φέτος δεν πήγε όπως το είχαμε σχεδιάσει, αλλά παρόλα αυτά καταφέραμε κάποια πράγματα. Όλα ξεκίνησαν με το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Δεν έχουμε καταφέρει να ανακτήσουμε τη φυσική μας κατάσταση. Τερματίζοντας δεύτεροι… τι πρέπει να κάνει λοιπόν η Ατλέτικο; Και τι γίνεται με τις άλλες ομάδες;

-Υπήρξαν σχόλια που χαρακτηρίστηκαν ως σεξιστικά…

Εξήγησα ότι δεν είχε καμία σχέση μαζί μου. Όλοι με ξέρουν πλέον. Η καημένη κοπέλα σήκωνε το χέρι της και το άτομο που υποτίθεται ότι θα της έδινε τον λόγο δεν την άφηνε. Θεωρείται υποτιμητικό να λες «αυτό το κορίτσι»; Υπερβάλλουμε νομίζω.

-Και όταν μιλήσατε για τη στήλη που έγραψε μια γυναίκα που «δεν ήξερε αν ήξερε τίποτα για ποδόσφαιρο»…

Αυτοί που το έγραψαν αυτό ήταν αθλητικοί δημοσιογράφοι. Τους ξέρω όλους. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτή δεν ήταν αθλητικός δημοσιογράφος. Το θέμα είναι ότι με στοχοποιούν.

-Γιατί νομίζεις ότι σας ενοχλεί τόσο πολύ;

Όχι, όχι. Θέλουν να επηρεάσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν θα επηρεάσουν εμένα. Δεν με έχουν επηρεάσει από το 2000, αλλά τα πάω καλά με όλους τους. Εκτός από αυτούς που διαδίδουν φήμες. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν τα μέλη να έχουν λόγο, και εγώ θέλω τα μέλη να έχουν αυτόν τον λόγο.

Υπάρχουν κάποια μέλη των Ultras Sur που λειτουργούν κρυφά και δεν θα τους επιτραπεί πλέον να μπουν στο Μπερναμπέου. Μου δίνουν συγχαρητήρια γι’ αυτό. Δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε γήπεδο ποδοσφαίρου και κατάφερα να τους διώξω. Φέτος έχουμε αποβάλει 1.600 μέλη της Ρεάλ Μαδρίτης που εμπορεύονταν εισιτήρια διαρκείας.

-Και τι πιστεύετε για την πιθανή αγωγή από την Μπαρτσελόνα;

Θα είχαν δίκιο να το κάνουν. Αν νομίζουν ότι πρέπει να μας μηνύσουν… Δεν είχα ακούσει για την υπόθεση Νεγκρέιρα μέχρι πριν από τρία χρόνια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η πρώτη που εμφανίστηκε ως ζημιωθείσα. Τότε συνειδητοποίησα ότι η Μπαρτσελόνα πλήρωνε για πάνω από δύο δεκαετίες.

Το ποδόσφαιρο περιμένει να επιλυθεί η μεγαλύτερη υπόθεση διαφθοράς στον κόσμο. Θέλουμε σοβαρό ποδόσφαιρο; Είναι συστημική διαφθορά. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η μόνη που έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία.

Η LaLiga εμπλέκεται επίσης και δεν λέει τίποτα.

-Πιστεύετε ότι τα δικαστήρια θα αποφασίσουν υπέρ σας;

Νομίζω ναι. Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε στην UEFA την τεκμηρίωση όλων αυτών των ετών, 500 σελίδες. Είναι πολύ σημαντική τεκμηρίωση. Έχουμε υποβάλει, χρόνο με το χρόνο, όλα τα σημεία που μας έχουν αφαιρέσει κατάφωρα. Φέτος έχουν αφαιρέσει μεταξύ 16 και 18 σημείων. Ο Τσέφεριν μας είπε ότι έχουμε τα δικαιώματά μας.

-Και τι γίνεται με τη Super League;

Το ΔΕΕ αποφάνθηκε υπέρ μας και έχουμε το δικαίωμα να δημιουργήσουμε τη Super League. Και ως εκ τούτου, εμείς είμαστε αυτοί που αδικήθηκαν. Αλλά δεν θέλω χρήματα. Θέλω το καλύτερο για το ποδόσφαιρο. Συνεργαζόμαστε τώρα με την UEFA και έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Θέλουμε το ποδόσφαιρο να βελτιωθεί και η UEFA άλλαξε γνώμη.

-Θα επιστρέψουν οι συναυλίες στο Μπερναμπέου;

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν φέρει καμία ευθύνη. Θα διαπραγματευτούμε με την περιφερειακή Κυβέρνηση, ώστε να μας δώσουν κάποιους κανόνες.

-Περιμένατε τόσα πολλά προβλήματα;

Όχι. Αλλά όλοι είναι εναντίον μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πολύ ισχυρή. Δουλεύουμε πάνω σε όλα όσα μας έχει ζητήσει η κοινότητα και πρέπει να ψηφιστεί νομοθεσία που να μας επιτρέπει να διοργανώνουμε εκδηλώσεις.

Δεν βγάζουμε χρήματα από συναυλίες. Είναι θέμα φήμης. Νομίζω ότι οι συναυλίες θα επιστρέψουν στο Μπερναμπέου. Είναι η πρώτη φορά που τους συναντώ.

Πρέπει να πιστέψω ότι είναι οπαδοί της Ατλέτικο.

-Αξίζει αυτή η πίεση;

Δεν νιώθω καμία πίεση από την ACS. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει τόση εχθρότητα προς τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όλες αυτές οι συζητήσεις για το ότι ο Φλορεντίνο θα τελειώσει ή ότι θα εξαφανιστεί… Δεν δίνω συνεντεύξεις. Πρέπει να διατηρώ μια πολύ ιδιωτική ζωή.

-Σας αρέσει ο Μουρίνιο;

Μου αρέσουν όλοι οι προπονητές που ήταν μαζί μας. Ο Μουρίνιο ανέβασε το επίπεδο ανταγωνισμού μας. Δεν είναι αλήθεια ότι εγώ επιλέγω τους προπονητές.

-Τι γίνεται με την ένταση στα αποδυτήρια;

Τα πάνε μια χαρά. Οι καβγάδες στις προπονήσεις ήταν συνεχόμενοι και συμβαίνουν σε οποιονδήποτε σύλλογο. Αυτό που λείπει είναι η κακόβουλη πρόθεση αυτής της ενορχηστρωμένης εκστρατείας.

Νομίζω ότι έκανα λάθος για τους δημοσιογράφους. Έχουν την υποχρέωση να αναζητήσουν διαρροές. Έχω επίσης την υποχρέωση να αντιμετωπίσω τους δημοσιογράφους και αυτό είναι εντάξει.

Πρέπει να υπερασπιστώ τους ιδιοκτήτες της Ρεάλ Μαδρίτης που είναι τα μέλη. Πρέπει να καταγγείλουμε τους δημοσιογράφους που είναι εχθροί της Ρεάλ Μαδρίτης.

-Κάνατε λάθος που υπογράψατε τον Τσάμπι Αλόνσο;

Όχι. Δεν είχαμε προετοιμαστεί. Όταν δεν έχεις περιθώριο να κάνεις προετοιμασία, υποφέρεις σωματικά. Νομίζαμε ότι η αλλαγή θα έλυνε το πρόβλημα, αλλά κράτησε μόνο λίγο.

-Ο Εμπαπέ έχει συμβόλαιο;

Ο Εμπαπέ είναι ένας παίκτης που είναι στη Ρεάλ αυτή τη στιγμή. Κέρδισε το Χρυσό Παπούτσι, οπότε δεν είναι ότι του λείπουν τα γκολ. Αλλά πρέπει να βελτιωθούμε. Πονάμε από το Champions League, από τον διαιτητή που μας όρισαν… Πρέπει να πιστέψω ότι δεν το έκανε κακόβουλα.

-Θα υπάρξουν μεταγραφές;

Φυσικά. Πάντα υπάρχουν μεταγραφές, πάντα υπογράφαμε τους καλύτερους. Έχω υπογράψει τον Φίγκο, τον Κακά, τον Ρονάλντο, τον Μπέκαμ… Όταν υπάρχει κάποιος καλός τον επιλέγω.

-Έχει διακοπεί η καλή σχέση σας με την Μπαρτσελόνα;

Είναι εντελώς διαλυμένη. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με έναν σύλλογο που έχει πληρώσει τους διαιτητές για δύο δεκαετίες. Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη.

-Θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του Βινίσιους;

Νομίζω ότι ο Βινίσιους είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Κέρδισε τα δύο τελευταία Champions League. Δεν υπάρχει βιασύνη να ανανεώσουμε το συμβόλαιό του.

Έχουμε όλη τη σεζόν να μιλήσουμε. Νομίζεις ότι είμαι υπεύθυνος για τα πάντα, αλλά αυτή είναι δουλειά του αθλητικού διευθυντή.

-Θα θέλατε ο Μουρίνιο να επιστρέψει στη Ρεάλ;

Ο Μουρίνιο είναι τόσο δύσκολος. Δεν μίλησα καν με τον Μουρίνιο όταν ήρθε εδώ για τον αγώνα του Champions League εναντίον της Μπενφίκα.

-Θα θέλατε μια προσωπική συζήτηση με τον άλλο υποψήφιο;

Δεν είχα προσωπική συνάντηση μαζί του. Ας εμφανιστεί, ας δείξει το πρόσωπό του. Ας παρουσιάσει την εγγύησή του, η οποία πρέπει να είναι δική του. Θέλω να βάλω ένα τέλος σε αυτό το χάος και να επιστρέψουν τα πράγματα στην κανονικότητα.