Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή (13:00) στο ΣΕΦ, για την πέμπτη αγωνιστική της Stoiximan Basket League, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο εντός έδρας.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έρχεται από τη σπουδαία νίκη κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και θέλει να συνεχίσει με το ίδιο μομέντουμ. Ο ρυθμός των αγώνων είναι εξαντλητικός και ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε να δώσει ανάσες σε βασικούς παίκτες. Εκτός αποστολής έμειναν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Άλεκ Πίτερς, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κώστας Αντετοκούνμπο.

Αντίθετα, στην αποστολή βρίσκεται ο Γιώργος Μπουρνελές, που υπέγραψε πρόσφατα το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους». Ο 18χρονος γκαρντ είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα την περασμένη σεζόν και πλέον διεκδικεί ενεργό ρόλο στο ροτέισον.

Έτσι, οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με τους: Λαρεντζάκη, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Νετζήπογλου, Μπουρνελές, Νιλικίνα, Λι, Φουρνιέ, Γουόρντ, Μιλουτίνοβ, Χολ, Γουόκαπ.