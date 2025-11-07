Όπως είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση με την Παρτίζαν, ο Κίναν Έβανς είναι έτοιμος να φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Αμερικανός γκαρντ δηλώθηκε επισήμως στο ρόστερ της Greek Basket League και εκτός απροόπτου θα πραγματοποιήσει το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του την Κυριακή (9/11, 13:00) απέναντι στην Καρδίτσα στο ΣΕΦ.

Πρόκειται για την πρώτη του εμφάνιση έπειτα από περίπου ενάμιση χρόνο, καθώς ο Έβανς είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό όταν αγωνιζόταν στη Ζαλγκίρις, σε περίοδο που είχε ήδη συμφωνήσει να μετακινηθεί στον Πειραιά.

Η παρουσία του αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην περιφερειακή γραμμή του Ολυμπιακού, με το κοινό του ΣΕΦ να ετοιμάζεται να τον υποδεχθεί με ενθουσιασμό.