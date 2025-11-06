Η Παρτίζαν επιστρέφει στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» για την 9η αγωνιστική της Euroleague, αντιμετωπίζοντας τον Ολυμπιακό την Παρασκευή (7/11, 21:15), σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της φετινής σεζόν.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τεχνικός της σερβικής ομάδας, μίλησε για την αναμέτρηση, τονίζοντας την ποιότητα του Ολυμπιακού αλλά και τη σημασία του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα που είναι πολλά χρόνια στον πάγκο της ομάδας.

Όπως δήλωσε ο Σέρβος προπονητής:

«Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που έχει φτιαχτεί για να έχει τις υψηλότερες φιλοδοξίες στη Euroleague. Είχαν επίσης ορισμένα προβλήματα με το ρόστερ, κάτι παρόμοιο με εμάς. Θα παίξουμε χωρίς τους Τζαμπάρι Πάρκερ και Βάνια Μαρίνκοβιτς, που θα μείνουν στο Βελιγράδι.

Ο Ολυμπιακός έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ και παίζει πολύ καλά, και έχουν τον ίδιο προπονητή εδώ και χρόνια, οπότε έχουν αυτοματισμό στο παιχνίδι τους. Τους έχουμε αναλύσει και ελπίζω να έχουμε την ίδια επιθυμία όπως στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα».