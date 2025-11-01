Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο ΣΕΦ του Ολυμπιακού με 97-88 στην παράταση (80-80 κ.δ.), σε ένα σπουδαίο ντέρμπι για την 5η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, που τα είχε όλα: ένταση, ανατροπές και συγκινήσεις μέχρι το φινάλε. Οι «πράσινες» πήραν τη μεγάλη νίκη απέναντι στις «ερυθρόλευκες», οι οποίες πάλεψαν ως το τέλος και έδειξαν ότι οι φετινές «μονομαχίες» των δύο αιωνίων θα είναι γεμάτες θέαμα και σασπένς.

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια προσπάθεια επιστροφής, καλύπτοντας διαφορά 15 πόντων και στέλνοντας το ματς στην παράταση. Με το σκορ στο 80-77 υπέρ του Παναθηναϊκού, η Ελεάννα Χριστινάκη πέτυχε καθοριστικό τρίποντο στα 23’’ πριν από τη λήξη, ισοφαρίζοντας σε 80-80 και κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες της ομάδας της.

Ωστόσο, στην παράταση, ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος. Οι Φιτζέραλντ, Γαλανόπουλου και Βίτολα βρήκαν μεγάλα σουτ έξω από τα 6.75 και «καθάρισαν» το παιχνίδι, χαρίζοντας στις «πράσινες» τη νίκη με 97-88 μέσα στην έδρα του μεγάλου τους αντιπάλου.

Πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης ήταν η Φιτζέραλντ με 23 πόντους (5/9 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ Μπράουν (14 πόντοι, 11 ριμπάουντ) και Πρινς (15 πόντοι, 12 ριμπάουντ) σημείωσαν νταμπλ-νταμπλ. Από πλευράς Ολυμπιακού, ξεχώρισαν η Γούλφολκ με 22 πόντους (4/10 τρίποντα) και η Χριστινάκη με 20 πόντους (2/4 τρίποντα) και 8 ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά, δείχνοντας καλύτερο ρυθμό και ευστοχία. Οι «πράσινες» είχαν 5/6 τρίποντα στα πρώτα λεπτά και προηγήθηκαν με 11-21, ενώ ο Ολυμπιακός είχε 0/5 δίποντα και προσπαθούσε να βρει ρυθμό. Παρά την προσπάθεια των Γούλφολκ και Χριστινάκη, η ομάδα της Σελίν Ερντέμ έκλεισε το δεκάλεπτο στο +9 (20-29).

Οι «ερυθρόλευκες» αντέδρασαν στο δεύτερο δεκάλεπτο, πιέζοντας στην άμυνα και τρέχοντας σερί 15-6 για να ισοφαρίσουν (35-35, 14’). Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την άμυνά του, ενώ η Βίτολα κυριάρχησε στα ριμπάουντ (7 έως το ημίχρονο), με αποτέλεσμα το «τριφύλλι» να πάει στα αποδυτήρια μπροστά με 43-49.

Η τρίτη περίοδος ήταν ισορροπημένη, με τη Φιτζέραλντ να παίρνει πρωτοβουλίες και να οδηγεί τον Παναθηναϊκό επιθετικά. Οι «πράσινες» διατήρησαν το προβάδισμα (62-68) χάρη στα εξαιρετικά ποσοστά τους από τα 6.75.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, το ματς πήρε φωτιά. Ο Ολυμπιακός πλησίασε στον πόντο (77-78 στο 39’) μετά από κλέψιμο και αιφνιδιασμό της Ράμπερ, ενώ η Χριστινάκη, με τρίποντο-μαχαιριά, ισοφάρισε σε 80-80 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.

Εκεί όμως, ο Παναθηναϊκός έδειξε ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Με διαδοχικά τρίποντα από Φιτζέραλντ, Γαλανόπουλου και Βίτολα, «χτύπησε» στις κρίσιμες στιγμές και έφυγε με τη νίκη από το ΣΕΦ, υπογράφοντας μια μεγάλη εμφάνιση με το τελικό 97-88.

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γακούμπκοβα 11 (3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γούλφολκ 22 (4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Καρλάφτη 2, Χριστινάκη 20 (2/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κολλάτου 7 (1/2 τρίποντα, 7 ασίστ), Τζόνσον 11 (7 ριμπάουντ), Ράμπερ 15 (11 ριμπάουντ), Ντάλα

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 23 (5/9 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Κωτούλα, Μπράουν 14 (11 ριμπάουντ), Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 16 (4/7 τρίποντα), Βίτολα 9 (2/3 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Χατζηλεοντή 6, Κριμίλη 14 (2/2 τρίποντα), Πρινς 15 (12 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα)