Αναμένοντας το μεγάλο ραντεβού της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Ολυμπιακός να υποδέχεται τον Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», η ατμόσφαιρα «μυρίζει» ντέρμπι. Άλλωστε, έτσι αρμόζει σε μία αναμέτρηση με ιστορικό βάρος και στατιστικές, που δεν επιδέχονται εύκολα αμφισβητήσεις.

Η παράδοση στο Φάληρο είναι… «ερυθρόλευκη»

Η τελευταία φορά που ο Άρης έφυγε με το «διπλό» από το Φάληρο ήταν τη σεζόν 2001-02, όταν επικράτησε του Ολυμπιακού με 1-0, χάρη στο τέρμα του Νορντίν Ζμπαρί. Έκτοτε και για πάνω από δύο δεκαετίες, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κυριαρχήσει στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Μετρούν 24 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, σε 28 αγώνες, με μόλις τέσσερις εξ αυτών να είναι για το Κύπελλο Ελλάδος. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν έχουν κατορθώσει να «σπάσουν» αυτό το σερί και το ρεκόρ μιλάει από μόνο του.

Στο περσινό ραντεβού των δύο ομάδων στον Πειραιά, ο Ολυμπιακός «χτύπησε» χάρη στην εντυπωσιακή εμφάνιση του νεαρού Χαράλαμπου Κωστούλα, ο οποίος με δύο γκολ έδωσε τη νίκη στους νταμπλούχους Ελλάδος. Ο αγώνας του Σαββάτου (01/11, 20:00), αποτελεί έναν «κόμπο» που πρέπει να λύσει ο Άρης, αλλά και μία ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να επιβεβαιώσει για ακόμη μία φορά, την εντός έδρας υπεροχή του. Το κατάμεστο, για άλλη μια φορά, «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αποτελεί μία ώθηση για τους ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η μάχη των Ισπανών

Ο Βάσκος τεχνικός γνωρίζει καλά τον συμπατριώτη του, Μανόλο Χιμένεθ, καθώς έχουν βρεθεί αντιμέτωποι στη La Liga. Σε οκτώ αγώνες, ο προπονητής του Άρη έχει επικρατήσει τρεις φορές, ισάριθμες αναμετρήσεις έληξαν ισόπαλες, ενώ ο Μεντιλίμπαρ μετράει δύο νίκες.

Τα πέντε από αυτά τα οκτώ παιχνίδια, ήταν ανάμεσα στη Σεβίλλη και τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ. Ο Χιμένεθ, προπονητής της ομάδας από την Ανδαλουσία, είχε δύο νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και μία ήττα σε αυτές τις συναντήσεις. Οι υπόλοιπες τρεις ήταν ανάμεσα στην Οσασούνα του Μεντιλίμπαρ και τη Ρεάλ Σαραγόσα. Εκεί ο προπονητής του Ολυμπιακού επικράτησε μία φορά, έμεινε άλλη μία στην ισοπαλία, ενώ ο Χιμένεθ πανηγύρισε και αυτός μία φορά.

Έτσι, ο αγώνας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», πέρα από ευκαιρία του Ολυμπιακού να διευρύνει το μεγάλο σερί των νικών του επί του Άρη, είναι και μία ευκαιρία για τον Βάσκο να ισοφαρίσει τον Χιμένεθ στις νίκες, στις μεταξύ τους αναμετρήσεις μετά από… 12 χρόνια!