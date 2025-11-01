Ο Μανόλο Χιμένεθ άρχισε με ισοπαλία κόντρα στον Παναθηναϊκό (1-1) τον κύκλο των ντέρμπι ως προπονητής του Άρη, έχοντας μπροστά του αυτή τη φορά τον Ολυμπιακό.

Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός έχει το δικό του… μακρύ παρελθόν με τους Πειραιώτες, από τις εποχές που βρισκόταν στον πάγκο της ΑΕΚ. Τέσσερις στον αριθμό…

Ένα παρελθόν το οποίο χαρακτηρίζεται από ισορροπία, με έξι νίκες και ισάριθμες ήττες για τον 61χρονο προπονητή του ΑΡΗ, μαζί με μία ισοπαλία στο σύνολο των 13 αγώνων απέναντι στον Ολυμπιακό.

Τελευταία νίκη ήταν τον Φεβρουάριο του 2018 με 2-1 για το Κύπελλο, για να ακολουθήσουν τέσσερις σερί ήττες μέχρι και το 2021 που αποχώρησε για τελευταία φορά από τον πάγκο της ΑΕΚ.