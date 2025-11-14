Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια μικρή αλλαγή στο καθιερωμένο του τελετουργικό έξω από τα αποδυτήρια πριν από την αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague με την Αρμάνι Μιλάνο, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στον άτυχο Κίναν Έβανς.

Όλοι οι παίκτες των «ερυθρολεύκων» φορούσαν ειδικά μπλουζάκια με τη φράση:

«Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου. Υπάρχει πάντα ένας δρόμος. Μείνε δυνατός, Κίναν».

