Ο Παναθηναϊκός πέρασε με απόλυτη επιτυχία τη λεγόμενη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, επιστρέφοντας με δύο μεγάλες νίκες από Παρίσι και Μαδρίτη. Πρωταγωνιστής αυτής της δύσκολης δοκιμασίας ήταν ο Κένεθ Φαρίντ. Ο Αμερικανός απέδειξε με 17 και 16 πόντους στα δύο παιχνίδια ότι δεν χρειάζεται καν χρόνο προσαρμογής, ενσωματώθηκε άμεσα στο πλάνο και άλλαξε την ένταση της […]