Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο όπου οι Ζέλσον Μάρτινς και Λορένζο Σιπιόνι συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι – challenge.
Στόχος του παιχνιδιού είναι να σκοράρεις με γυρισμένη πλάτη σε ένα από τα δύο μικρά τέρματα, τα οποία υπερασπίζεται ο αντίπαλος.
Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
Who’s taking the win today? 👀
Gelson VS Lolo ⚽️ pic.twitter.com/xWEHD6L39f
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 19, 2025
