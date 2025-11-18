Ο Χρήστος Μουζακίτης, προϊόν των ακαδημιών του Ολυμπιακού, συνεχίζει την ανοδική πορεία του, με διακρίσεις όπως το βραβείο Golden Boy Web να αναδεικνύουν το ταλέντο του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της αγγλικής «Metro», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ζήτησε λεπτομέρειες για τον 19χρονο μέσο και την τιμή του, με την ελληνική ομάδα να θέτει την αφετηρία των διαπραγματεύσεων στα 45 εκατομμύρια ευρώ.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στους «κόκκινους διαβόλους», καθώς Μπράιτον, Άρσεναλ, Άστον Βίλα, Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Μίλαν και Νάπολι παρακολουθούν επίσης τον παίκτη, δημιουργώντας ενδεχομένως συνθήκες ανταγωνισμού που θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο την τιμή του. Η τελική μεταγραφή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί είτε άμεσα είτε την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.