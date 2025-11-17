Η Γοδόι Κρουζ αποφάσισε να προχωρήσει στην πώληση του Σαντίνο Αντίνο, μετά τον υποβιβασμό της ομάδας στην 2η κατηγορία του αργεντίνικου πρωταθλήματος. Ο νεαρός επιθετικός φαίνεται πως θα αποχωρήσει, καθώς η ομάδα δεν έχει πλέον λόγο να κρατήσει έναν ποδοσφαιριστή που δεν επιθυμεί να ακολουθήσει τη δεύτερη κατηγορία και ταυτόχρονα μπορεί να αποφέρει σημαντικά έσοδα στα ταμεία της.

Τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή αναφέρουν ότι η μεταγραφή του Αντίνο στον Ολυμπιακό δεν αποκλείεται, πιθανότατα το καλοκαίρι, αν και η ένταξή του νωρίτερα τον Ιανουάριο δεν θεωρείται άμεση. Η Γοδόι Κρουζ, αντιμετωπίζοντας οικονομικές ανάγκες λόγω του υποβιβασμού, φαίνεται έτοιμη να αξιοποιήσει τον ποδοσφαιριστή ως σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την ενίσχυση των οικονομικών της.

Η περίπτωση του Αντίνο επανέρχεται στο προσκήνιο, με τον Ολυμπιακό να παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενώ η πώλησή του από την Γοδόι Κρουζ θεωρείται πλέον δεδομένη.