Λέτε να δούμε τον Χρήστο Μουζακίτη να… πατάει χορτάρι στην Premier League; Μπορεί να ακούγεται μακρινό, όμως σύμφωνα με τον έγκυρο Nicolò Schira, το ενδιαφέρον από την Αγγλία έχει αρχίσει και… φουντώνει!

Για την ακρίβεια, τέσσερις ομάδες της κορυφαίας λίγκας έχουν βάλει τον Έλληνα ταλαντούχο άσο στο μικροσκόπιό τους και αν τον θέλουν, θα χρειαστεί να χτυπήσουν την πόρτα του Ολυμπιακού με… σοβαρή πρόταση.

Η εκτόξευση του Μουζακίτη, μετά και το βραβείο Golden Boy Web, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ έχουν αρχίσει να «ψιθυρίζουν» το όνομά του, κι όπως όλα δείχνουν, δεν θα αργήσουν να φτάσουν και οι πρώτες κινήσεις.

Σύμφωνα με τον Schira, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Άστον Βίλα και Νότιγχαμ Φόρεστ παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Και σαν να μην έφταναν αυτές, στο παιχνίδι μπαίνει και η Νάπολι, που επίσης έχει βλέψεις για τον νεαρό «ερυθρόλευκο». Παρόλα αυτά, οι Άγγλοι φαίνεται πως έχουν ένα μικρό προβάδισμα στη μάχη για την υπογραφή του. Το ζήτημα, όμως, είναι τι θα ζητήσει ο Ολυμπιακός.

Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο «βαριά». Οι Πειραιώτες, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, έχουν θέσει τον πήχη στα 30 εκατομμύρια ευρώ! Ποσό τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά όχι απαγορευτικό για την Premier League. Μένει να δούμε αν κάποιος θα κάνει το βήμα παραπάνω. Αν κάποιος πιστέψει πως ο Μουζακίτης είναι έτοιμος να ανέβει στην πιο λαμπερή «σκηνή» του ποδοσφαίρου. Θα δούμε τον Χρήστο Μουζακίτη στην Premier League; Και αν ναι σε ποιά ομάδα;