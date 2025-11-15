Ο Χρήστος Μουζακίτης συνεχίζει να ανεβαίνει επίπεδο με ρυθμούς… ρεκόρ και πλέον γράφει το όνομά του δίπλα στους κορυφαίους νεαρούς παίκτες της Ευρώπης. Ο 18χρονος μέσος του Ολυμπιακού αναδείχθηκε νικητής του Golden Boy Web 2025, αφήνοντας πίσω του 100 υποψηφίους και δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Μπάμπη Κωστούλα και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Το βραβείο, που στο παρελθόν κατέκτησαν ονόματα όπως οι Μπέλιγκχαμ, Αντεγέμι και Φάτι, αποτελεί άλλη μία επιβεβαίωση του εντυπωσιακού δρόμου που έχει διανύσει ο νεαρός χαφ. Μέσα σε δύο χρόνια με την πρώτη ομάδα, ο Μουζακίτης δείχνει σταθερά γιατί θεωρείται επένδυση πρώτης γραμμής για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο: 49 συμμετοχές, δύο γκολ, έξι ασίστ, νταμπλ και φυσικά η κατάκτηση του Youth League το 2024 με την Κ19.

Ο Έλληνας μέσος ήταν σταθερά πρώτος σε όλους τους γύρους της ψηφοφορίας της Tuttosport, συγκεντρώνοντας την προτίμηση 470.000 φιλάθλων σε μία διαδικασία πέντε μηνών. Έτσι έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, ξεπερνώντας παίκτες όπως οι Γιλντίζ και Γκιουλέρ.

Συγχαρητήρια Χρήστο για την κατάκτηση του Golden Boy Web 2025! Είμαστε πολύ υπερήφανοι για σένα!🏆 Congratulations Christos on winning the 2025 Golden Boy Web award! We are very proud of you! 🏆 Congratulazioni Christos per la vittoria del Golden Boy Web 2025! Siamo molto… pic.twitter.com/f3OkxMRJ3H — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 15, 2025

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ο μεγάλος νικητής στη διεθνή ψηφοφορία της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport για την ανάδειξη του European Golden Boy Web 2025!

Σε ηλικία 18 ετών και 10 μηνών, ο χαφ του Ολυμπιακού κατακτά το βραβείο, καθώς ήταν πρώτος στις προτιμήσεις του κόσμου για τον καλύτερο, πιο ταλαντούχο και πιο αγαπητό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα!

Ένας διαγωνισμός που διήρκησε πέντε μήνες, διάστημα κατά το οποίο περισσότεροι από ένα εκατ. φίλαθλοι ψήφισαν και έφεραν τον ποδοσφαιριστή του Θρύλου στην κορυφή της Ευρώπης, μπροστά από σπουδαία ονόματα του ποδοσφαίρου. Σε κάθε έναν από τους τέσσερις γύρους της ψηφοφορίας, ο διεθνής μέσος ήταν πρώτος και… δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Ένα παιδί από τα «σπλάχνα» του Ολυμπιακού στον ευρωπαϊκό… θρόνο, διαδεχόμενο τον περσινό νικητή Kenan Yildiz της Juventus! Ο Μουζακίτης προσθέτει το όνομά του στη λίστα όπου υπάρχουν ήδη τα oνόματα άλλων σπουδαίων παικτών, των προηγούμενων νικητών: Jude Bellingham (2023), Nicola Zalewski (2022), Karim Adeyemi (2021), Ansu Fati (2020), Matteo Guendouzi (2019) και Justin Kluivert (2018).

Πρωταθλητής Ευρώπης με τους Νέους του Ολυμπιακού το 2023-2024, νταμπλούχος με την πρώτη ομάδα και κορυφαίος νέος ποδοσφαιριστής στη σεζόν – ορόσημο 2024-2025. Και τώρα ευρωπαϊκή κορυφή για το νέο «Golden Boy Web»!

Χρήστο, συγχαρητήρια! Η «ερυθρόλευκη» οικογένεια είναι υπερήφανη».