Σε εξέλιξη βρίσκονται τα Βραβεία ΠΣΑΠΠ, καθώς διεξάγεται στη «Στέγη» Ιδρύματος Ωνάση η «44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ». Βραβεύονται οι καλύτεροι και οι καλύτερες της σεζόν 2024/25, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής για τη σεζόν 2024/25 στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο Χρήστος Μουζακίτης.

Ο διεθνής Έλληνας χαφ ήταν η… αποκάλυψη στην πορεία του Ολυμπιακού έως την κατάκτηση του 48ου πρωταθλήματος και είχε συμβολή και στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Μουζακίτης αποτελεί και μέλος της καλύτερης ενδεκάδας για τη σεζόν που μας πέρασε, κάνοντας δικά του δύο βραβεία από τη φετινή γιορτή του ΠΣΑΠΠ.