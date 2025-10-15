Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει στην κορυφή της λίστας για τον τίτλο του Καλύτερου Νέου Παίκτη της Χρονιάς, καθώς εξακολουθεί να συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος στις ψήφους του κοινού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δείχνει να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και τη συμπάθεια των φιλάθλων, παραμένοντας πρώτος στις προτιμήσεις με σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Η εκρηκτική του χρονιά, οι σταθερές εμφανίσεις και η ωριμότητα που βγάζει στο παιχνίδι του έχουν αναδείξει τον Μουζακίτη σε ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρόσωπα της νέας γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η συνέπεια και η σκληρή δουλειά του, σε συνδυασμό με την ταπεινότητά του, φαίνεται πως έχουν αγγίξει το φίλαθλο κοινό, που τον στηρίζει ενεργά στη διαδικτυακή ψηφοφορία.

Αν και η τελική ανάδειξη του νικητή δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, τα δεδομένα δείχνουν πως ο μέσος του Ολυμπιακού βρίσκεται σε θέση ισχύος για να διεκδικήσει -και γιατί όχι να κατακτήσει- το βραβείο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι στιγμής, ο χαφ των «ερυθρόλευκων» σαρώνει στη διαδικασία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 50,1% των ψήφων, με τον περσινό νικητή Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 27,1%. Πρόκειται για τον τρίτο γύρο της ψηφοφορίας, που δείχνει καθαρά την απήχηση του Έλληνα ποδοσφαιριστή στο διεθνές κοινό.

Υπάρχει μάλιστα η δυνατότητα να ψηφίσετε τον Χρήστο Μουζακίτη, πατώντας εδώ