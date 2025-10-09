Ο Ολυμπιακός το περασμένο καλοκαίρι πέτυχε την μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου, παραχωρώντας τον Μπάμπη Κωστούλα για σχεδόν 40 εκατομμύρια ευρώ στη Μπράιτον, η οποία πρόσθεσε στο δυναμικό της και τον Στέφανο Τζίμα.

Οι «γλάροι» ήταν έτοιμοι να βάλουν και τρίτο Έλληνα στην παρέα και για αυτό επιδίωξαν να αποκτήσουν και τον Μουζακίτη από τους «ερυθρόλευκους». Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε tweet του, ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σίρα, η Μπράιτον είχε καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ και για τον 18χρονο διεθνή χαφ.

Ο Ολυμπιακός ωστόσο αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση του αγγλικού συλλόγου, ο οποίος ήταν διατεθειμένος να αγγίξει τα 80 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει πακέτο τα δυο αστέρια των «Πειραιωτών».